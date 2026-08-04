शाहजहांपुर में पत्नी के अफेयर से परेशान युवक ने आत्महत्या की; फोन पर बात करते पकड़ा, महिला संग प्रेमी गिरफ्तार
क्षेत्राधिकारी पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि 3 अगस्त 2026 को महिला समेत दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:23 PM IST
शाहजहांपुर : जिले के थाना पुवाया में बीती 31 जुलाई को युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. आरोप है कि पत्नी के कथित प्रेम-प्रसंग से आहत होकर पति ने आत्महत्या कर ली. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मंगलवार को पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ मामला दर्जकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
बरेली में इलाज के दौरान युवक की मौत : मामला थाना पुवाया के एक गांव का बताया जा रहा है. एफआईआर के मुताबिक, परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों फोन पर बात करते हुए देख लिया था. जिसके बाद युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया. परिजनों के मुताबिक, युवक को इलाज के लिए बरेली ले जाया गया था. जहां इलाज के दौरान 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी.
आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला दर्ज : युवक ने अपनी भाभी और उसके प्रेमी दिलीप पर आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला दर्ज कराया था. परिजनों का आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों प्रेमी से बात करते हुए देख लिया था. जिससे वह परेशान रहने लगा और उसने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्जकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
क्षेत्राधिकारी पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि 3 अगस्त 2026 को महिला समेत दोनों आरोपियों को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में जेल भेजा गया है.
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