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सूरजपुर में पेड़ काटने के दौरान युवक की मौत, परिजनों का हंगामा

मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है. यहां का रहने वाला युवक बृजमोहन अपने एक साथी के साथ गांव के रामनारायण के कहने पर उसके घर के पास लगे पेड़ की कटाई करने गया था. बताया जा रहा है कि पेड़ काटने के दौरान अचानक पेड़ का संतुलन बिगड़ गया और पेड़ सीधे बृजमोहन के ऊपर गिर गया. पेड़ के नीचे दबने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूरजपुर: जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में पेड़ कटाई के दौरान एक युवक की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया. मौके पर पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा.

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को पेड़ के नीचे से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों का हंगामा, कार्रवाई और मुआवजे की मांग

युवक की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, परिवार में मातम छा गया. आक्रोशित परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. पेड़ कटवाने वाले निजी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करने लगे.

मौके पर पुलिस प्रशासन

सूचना मिलने पर सूरजुपर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. काफी देर तक चले समझाइश के बाद परिजन शांत हुए. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

सूरजपुर की भटगांव पुलिस कर रही जांच

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मर्ग कायम कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.