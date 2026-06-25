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संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत से फैली सनसनी, परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

उधम सिंह नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत की पुलिस पड़ताल में जुट गई है.

Rudrapur Transit Camp
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:47 AM IST

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रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

गौर हो कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा विहार कॉलोनी में एक 48 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर ट्रांजिट कैंप पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कमलेश चंद्र दुबे पुत्र रामदास दुबे निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी, फुलसुंगा, ट्रांजिट कैंप के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बुधवार शाम पड़ोस में रहने वाले लोगों को काफी देर तक घर के अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी.

इसी दौरान पड़ोसी ने घर के बंद गेट से अंदर झांककर देखा तो व्यक्ति पेट के बल जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए. उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी.घटना की जानकारी तुरंत परिजनों और पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घर के अंदर जाने का प्रयास किया. बाद में दरवाजे का कुंडा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया गया. अंदर पहुंचने पर व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला.सूचना पर ट्रांजिट कैंप कोतवाली के उप निरीक्षक महेश कांडपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा तथा उसी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
-महेश कांडपाल,उप निरीक्षक, ट्रांजिट कैंप कोतवाली-

पुलिस के अनुसार मृतक के नाक और मुंह से खून निकल रहा था तथा घुटनों पर चोट के निशान भी पाए गए. वहीं कमरे की तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक को शराब पीने की आदत थी, हालांकि मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों की नजर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे मौत के कारणों का खुलासा हो सके.

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