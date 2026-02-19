ETV Bharat / state

कमरे से आई गोली चलने की आवाज, परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो उड़ गए होए, जानिए पूरा मामला

रुड़की के पास मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है.

manglaur
कॉन्सेप्ट इमेज (IANS)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 19, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया है. यहां पर एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति किडनी की बीमारी से ग्रस्त था और कल ही वह डिस्चार्ज होकर घर आया था, फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी में जुटी हुई हैं. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है.

दरअसल, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आकाशदीप कॉलोनी से 19 फरवरी गुरुवार के दिन एक दर्दनाक घटना सामने आई है. बताया गया है कि राजेश प्रजापति कमरे से गोली चलने की आवाजा आई. गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे के अंदर गए तो देखा कि प्रजापति का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था.

मामले में सूचना मंगलौर कोतवाली पुलिस को दी गई है. घटना की जानकारी मिलते ही मंगलौर कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. प्राथमिक जांच पड़ताल और परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए रूड़की के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है.

बताया जा रहा है कि राकेश प्रजापति बीते गुरुवार दिन ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आया था. वह किडनी की बीमारी से ग्रस्त था. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि राकेश प्रजापति बीमारी के चलते मानसिक तनाव में था और उसी वजह से उसने आत्महत्या की. बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, उधर, घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि पुलिस हर पहलुओं से घटना की जांच पड़ताल कर रही है.

आत्महत्या समाधान नहीं है: अगर किसी के भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आपकी बात सुनने के लिए स्नेहा फाउंडेशन को कॉल इस नंबर 04424640050 (उपलब्ध 24x7) करें. यहां हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है. इसके अलावा आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) भी कॉल कर सकते हैं.

पढ़ें---

TAGGED:

SUICIDE CASE MANGLAUR
हरिद्वार में आत्महत्या का मामला
मंगलौर में सुसाइड
MAN DIES IN MANGLAUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.