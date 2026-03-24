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ट्रैक्टर चलाने समय टायर की चपेट में आने से चालक की मौत, युवक की मौत के बाद पड़ताल तेज

रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

MAN DIES IN ROAD ACCIDENT
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 8:43 AM IST

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रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक व्यक्ति की ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना गंगापुर रोड स्थित फुलसंगा चौराहे के पास की बताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर से गिरकर उसकी ट्रॉली के नीचे आ गया है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है. सूचना मिलते ही ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक ट्रैक्टर-ट्रॉली चला रहा था, जिसमें राख भरी हुई थी. बताया जा रहा है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और उसी ट्रैक्टर के पहियों की चपेट में आ गया. हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान मंजीत सिंह (उम्र लगभग 40 वर्ष) पुत्र बलविंदर सिंह निवासी प्रीत विहार, फाजलपुर महरोला, कोतवाली रुद्रपुर के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. ट्रांजिट कैंप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा.

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