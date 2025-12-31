ETV Bharat / state

महुआ शराब पीने के बाद ग्रामीण की मौत, परिवार वालों ने लगाया वाइन में यूरिया मिलाने का आरोप

दरअसल, पूरा मामला चिरमिरी के गेल्हापानी इलाकी की है. लोगों की शिकायत है कि गेल्हापानी में खुलेआम कच्ची महुआ शराब बनाई और बेची जाती है. शराब बनाने वाले उसमें यूरिया जो खाद होता है उसे डालते हैं. शराब में घातक यूरिया मिलाए जाने के चलते कई लोगों की जान अबतक जा चुकी है. पुलिस का दावा है कि जब भी उसे शिकायत मिलती है वो कार्रवाई करती है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी के गेल्हापानी में मिलावटी कच्ची महुआ शराब ने एक परिवार से उसका इकलौता सहारा छीन लिया. शराब पीते ही युवक की हालत बिगड़ी, जबतक युवक को अस्पताल पहुंचाया जाता तबतक उसकी मौत हो चुकी थी. गांव वालों और परिजनों का आरोप है कि महुआ से शराब से बनाने वाले लोग शराब में यूरिया मिलाकर बनाते हैं जिससे लोगों की जान जा रही है. स्थानीय लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन पर इस मामले में लापवाही बरतने का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि पुलिस अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं होता.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat)

यहा एक नहीं, कई मौतें हो चुकी हैं. 18–20 साल के लड़के मर रहे हैं. मेरे पति भी शराब पीकर आते हैं, गाली-गलौच और मारपीट करते हैं. पुलिस में शिकायत की लेकिन उनका कहना है कि अपने पति को पीने मत दीजिए. क्या हमारे कहने से कोई पीना छोड़ देगा: सोनू भारती, स्थानीय महिला

जो शराब बनाई जा रही है उसमें यूरिया और गोलियां लोग मिला रहे हैं. इसे पीकर बच्चे मर रहे हैं. प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. जब घर के जवान लड़के मर जाएंगे तो औरतें किसके सहारे जिएंगी: स्थानीय महिला

गेल्हापानी में शराब बिकना आम बात हो गई है. चार–पांच लोगों की मौत हो चुकी है हम बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं. बस यही मांग है कि यहा शराब पूरी तरह बंद हो: स्थानीय महिला

मेरा बेटा राजेश शराब पीकर आता था. मैं समझाते-समझाते थक गया हूं. यूरिया मिली शराब ने उसे खत्म कर दिया. अब बाकी लड़कों से कहता हूं सतर्क हो जाओ नहीं तो यही अंजाम होगा: आनंद राम, मृतक युवक के पिता

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat)

डॉक्टरों ने बताया कि शराब में यूरिया की मात्रा ज्यादा थी. गेल्हापानी में गली-गली शराब मिलती है. यहां के लोग पहले भी पीते थे लेकिन अब शराब ज्यादा जहरीली बनाई जा रही है. इलाज के दौरान मेरे भाई की मौत हो गई: हरि कुमार यादव, मृतक का बेटा



जब से गेल्हापानी में शराब की भट्टी बंद हुई है, तब से अवैध महुआ और मिलावटी शराब बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है. इस यूरिया मिली शराब को पीने से आठ से नौ लोगों की मौत हो चुकी है. जनता में भय और निराशा का माहौल है. प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी यह सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा, यह समझ से बाहर है: परवेज खान, पार्षद

इस तरह की किसी मौत की सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है. अगर कोई अवैध शराब या नशा बेच रहा है तो लोग तत्काल पुलिस को जानकारी दें. मेरे पास फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि शराब बन रही है: विजय सिंह राजपूत, थाना प्रभारी, चिरमिरी



पुलिस पर आरोप

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है. ग्रामीणों का दावा है कि गांव के भीतर ही कई लोग कच्ची शराब बनाने का काम खुलेआम कर रहे हैं.

