हापुड़ में मारपीट में व्यक्ति की मौत, दोस्तों के साथ दिवाली का चंदा लेने गए थे, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया
घटना की सूचना मिलते ही तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:04 PM IST
हापुड़ : कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार दोपहर एक व्यक्ति की मारपीट में मौत गई. घटना जरोठी रोड पर एक आटा मिल के पास हुई. सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सहित तीन थानों की फोर्स पहुंच गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
जरौठी रोड पर स्थित एक फ्लोर मिल में एक दैनिक अखबार से जुड़े नसीम अपने साथियों के साथ गए थे. नगर कोतवाली के सिकंदर गेट के रहने वाले 47 वर्षीय नसीम का फ्लोर मिल में किसी बात को लेकर लोगों से विवाद हो गया. लोगों ने नसीम की पिटाई कर दी. साथियों ने गंभीर हालत में नसीम इलाज के लिए अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने नसीम को मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही एसपी मधुवन कुमार सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का है. नसीम पुत्र शमीम एक दैनिक अखबार से जुड़े थे. फ्लोर मिल पर दीपावली का विज्ञापन मांगने लेने गए थे.
किसी बात को लेकर अन्य लोगों ने विवाद हो गया. लोगों ने नसीम की बुरी तरह से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल होने और अंदरूनी चोट की वजह से उनकी मौत हो गई. मामले में दो लोगों को हिरासत पर लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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