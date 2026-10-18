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हापुड़ में मारपीट में व्यक्ति की मौत, दोस्तों के साथ दिवाली का चंदा लेने गए थे, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया

पुलिस ने परिजनों से ली जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़ : कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार दोपहर एक व्यक्ति की मारपीट में मौत गई. घटना जरोठी रोड पर एक आटा मिल के पास हुई. सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सहित तीन थानों की फोर्स पहुंच गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जरौठी रोड पर स्थित एक फ्लोर मिल में एक दैनिक अखबार से जुड़े नसीम अपने साथियों के साथ गए थे. नगर कोतवाली के सिकंदर गेट के रहने वाले 47 वर्षीय नसीम का फ्लोर मिल में किसी बात को लेकर लोगों से विवाद हो गया. लोगों ने नसीम की पिटाई कर दी. साथियों ने गंभीर हालत में नसीम इलाज के लिए अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने नसीम को मृत घोषित कर दिया.