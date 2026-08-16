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बिहार में बाघ के हमले से किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पलटी

बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गयी. रिपोर्ट-दिलीप कुमार

Man dies due to tiger attack in bagaha
बगहा में बाघ के हमले से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 8:03 AM IST

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बगहा: बिहार के बगहा में बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी में तोड़-फोड़ की और उसे पलट दिया. यह दर्दनाक हादसा वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के भेड़ियाड़ी बंगाली टोला में हुआ है. मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है.

खेत में घास काटते समय हुआ हादसा: परिजनों के मुताबिक, विजय कुमार अपने घर के पीछे स्थित खेत में घास काट रहे थे. इसी दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से निकलकर आए एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया. बाघ का यह हमला इतना भयानक था कि विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

Man dies due to tiger attack in bagaha
घटना के बाद आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

प्रशासनिक टीम ने संभाला मोर्चा: इस घटना की सूचना मिलते ही बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और स्थिति को संभाला. प्रशासन की टीम ने आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत की और माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश की. इसके बाद वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची.

वन विभाग की गाड़ी पर फूटा गुस्सा: घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा. वन विभाग की लापरवाही से भड़के ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने के बाद ग्रामीणों ने उसे सड़क पर ही पलट दिया.

Man dies due to tiger attack in bagaha
घटना के बाद आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया मदनपुर सड़क जाम: गाड़ी पलटने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वाल्मीकिनगर-मदनपुर मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम लोगों को समझाने-बुझाने में जुटी रही. पुलिस लगातार सड़क से जाम हटाने और यातायात को सामान्य करने की कोशिशों की.

इलाके में सर्च ऑपरेशन: बाघ के हमले से हुई मौत के बाद भेड़ियाड़ी बंगाली टोला और उसके आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा है. वन विभाग की टीम बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है. उसकी मौजूदगी वाले पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की टीमें मौके पर डटी हुई हैं.

Man dies due to tiger attack in bagaha
घटना के बाद आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

पिछले महीने भी हुई थी मौत: 30 जुलाई को बगहा में बकरी चरा रहे एक बुजुर्ग पर हमला किया था. हालांकि बुजुर्ग की जान बच गयी थी. लोगों के हल्ला करने पर बाघ बुजुर्ग को छोड़कर जंगल में भाग गया था. लेकिन, घटना के कुछ देर के बाद ही बुजुर्ग की मौत हो गयी. इसके अगले दिन 31 जुलाई को ही दूसरे बाघ ने एक महिला को शिकार बना लिया था. नौरंगिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 निवासी रामायण चौधरी सहनी की 45 वर्षीय पत्नी उमरावती देवी की मौत हो गयी थी.

एक सप्ताह पहले दिखा था बाघ: 9 अगस्त को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाके में बाघ देखा गया था. इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था. हालांकि अब तक बाघ वन विभाग के पकड़ में नहीं आया है. वन विभाग लोगों को सतर्क करने की अपील की है.

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