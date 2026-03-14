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कोरबा में युवक के जान देने के केस में नया मोड़, लड़की के भाई ने दी थी फर्जी पुलिसवाला बनकर धमकी

जांच में ये बात सामने आई कि मृतक के पास पुलिस ने फोन नहीं किया था. फोन करने वाला युवती का भाई था.

Man dies by sucide in Korba
एसपी विजय कुमार पांडेय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 7:45 PM IST

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कोरबा: जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की शाम युवक द्वारा अपना वीडियो बनाकर जान देने के मामले में पुलिस पर संगीन आरोप लगे थे. जांजगीर की पंतोरा पुलिस चौकी सवालों के घेरे में आ गई थी. लेकिन अब मामला इसके बिलकुल विपरीत होने की बात सामने आई है. जांजगीर-चाम्पा जिले के एसपी विजय कुमार पांडे ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को काफी गंभीरता से लिया और खुद इसकी जांच कराई.

एसपी के नेतृत्व में हुई जांच

एसपी विजय कुमार ने अपने नेतृत्व में इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल कराई. तब पता चला कि युवती को भगाने वाले युवक औऱ मृतक के रूम पार्टनर धीरेन्द्र पाटले के बड़े भाई का मोबाइल युवती के भाई ने लेकर मृतक को फोन पर धमकाया था. फोन पर खुद को पुलिस बताते हुए जिस लहजे में बात की, उससे मृतक सनत कश्यप बेहद तनावग्रस्त हो गया.

पुलिस ने नहीं लड़की के भाई ने दी थी धमकी (ETV Bharat)



एसपी ने खुद किया स्पष्ट और बताया क्या है पूरा मामला

एसपी विजय कुमार पांडेय ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 13 मार्च को एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें मृतक सनत कुमार कश्यप, पिता धनीराम कश्यप(25 वर्ष) निवासी चोरभट्टी थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा का निवासी है. जो वर्तमान में अशोक लीलैंड वर्कशॉप ग्राम पताढी थाना उरगा, कोरबा में कार्यरत है. इस युवक ने अपना वीडियो बनाकर जान दे दी थी. वीडियो में मृतक ने कहा था कि जिला जांजगीर-चाम्पा की पंतोरा चौकी के द्वारा फोन कर उसके साथ गाली-गलौच कर प्रताड़ित किया गया है, जिससे प्रताड़ित होकर वो ये घातक कदम उठा रहा है.


जांच में ये तथ्य सामने आया कि सचिन खरे जिसकी उम्र 30 वर्ष है और वो गेवरा बस्ती कोरबा का रहने वाला है, उसकी बहन घर से कॉलेज जाने का बोलकर निकली थी. जब वो घर नहीं लौटी तो उसने उसकी खोजबीन की. इसी बीच सचिन खरे को पता चला कि उसकी बहन धीरेंद्र पटले के साथ गई जो मृतक सतन कश्यप का परिचित है. आरोपी खरे ने शैलेंद्र पटले के फोन से मृतक के फोन पर कॉल किया. आरोपी ने उसे पुलिस वाला बनकर डराया और उसके साथ गाली गलौच किया.


युवक ने स्वीकार किया फोन करना

एसपी ने बताया कि आरोपी ने मृतक को बताया कि वो पंतोरा चौकी से बोल रहा है. आरोपी ने धमकी भरे शब्दों में उसे थाने आने को कहा और गाली गलौच भी की. इस बात से मृतक काफी डर गया. उसने डर के चलते घातक कदम उठा लिया. जांजगीर पुलिस द्वारा आरोपी सचिन खरे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है. जिसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. इस प्रकरण में थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 113 /26 पर धारा 204 बीएनएस का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है. आरोपी की बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कुसमुंडा में पंजीबद्ध है.

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