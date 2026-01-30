ETV Bharat / state

हमीरपुर में कच्ची दीवार ढहने से अधेड़ की मौत; पीएम आवास योजना का था लाभार्थी

मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष ने बताया कि मृतक की पहचान इकबाल अहमद (55) के रूप में हुई है.

कच्ची दीवार ढहने से अधेड़ की मौत.
कच्ची दीवार ढहने से अधेड़ की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 1:22 PM IST

हमीरपुर: मौदहा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर दो स्थित बाकी तलैया मोहल्ले में मकान की कच्ची दीवार ढह गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक को हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का पैसा मिला था. इसलिए वह कच्चा मकान गिरा रहा था, लेकिन दीवार उसके ऊपर ही ढह गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष ने बताया कि मृतक की पहचान इकबाल अहमद (55) के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. राजस्व विभाग को भी सूचना दे दी गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पीएम आवास योजना का लाभार्थी: परिजनों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयन होने के बाद नए मकान के निर्माण की तैयारी में इकबाल अपने पुराने मकान की कच्ची दीवार गिरा रहे थे. इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी और वह मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला. गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना से परिजनों में कोहराम मच गया.

मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था. उसके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और दो बेटे हैं. घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

