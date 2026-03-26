पटरी पर खैनी थूकने के चक्कर में शख्स की दर्दनाक मौत, हॉर्न बजाते आ रही वंदे भारत से टकराया
बिहार में खैनी थूकने के चक्कर में एक शख्स की वंदे भारत से टक्कर हो गई. इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है-
Published : March 26, 2026 at 8:23 AM IST
पटना : बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस से एक व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया. ट्रेन हॉर्न बजाते हुए बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही थी, इसी बीच एक शख्स खैनी थूकने के लिए पटरी की ओर बढ़ता है. थूकते ही ट्रेन भी स्पीड में उसके पास तक पहुंच जाती है. उसका सिर वंदेभारत से टकरा जाता है और वह घायल हो जाता है.
खैनी थूकने गए और तभी आ गई वंदे भारत : स्टेशन पर इस हादसे के बाद अफरातफरी मच जाती है. उसे उठाकर रेलवे कर्मचारी अस्पताल की ओर भागते हैं. इस हादसे का वीडियो दूर बैठे एक शख्स ने बना लिया जो कि खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आ रही है लेकिन उस शख्स ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया. उसके अनुमान से कहीं अधिकर रफ्तार में वंदेभारत उसके पास पहुंच चुकी थी और वह हादसे का शिकार हो चुका था.
इंजन से टकराया सिर : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पटना की ओर से आ रही अत्याधुनिक और तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन जैसे ही स्टेशन के करीब पहुंची, उसी दौरान एक व्यक्ति पटरी की तरफ चला गया. बताया जा रहा है कि वह खैनी थूकने के लिए ट्रैक की ओर गए थे. लेकिन अगले ही पल जो हुआ, वह बेहद भयावह था. तेज गति से आ रही ट्रेन का अंदाजा वह नहीं लगा सका और कुछ ही सेकंड में वह उसकी चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
रेल पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती : घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. वहां आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए और तुरंत इसकी सूचना रेल थाना बाढ़ की पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए फौरन बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.
नहीं हो सकी यात्री की पहचान : फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. रेल पुलिस के एएसआई वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर दो पर एक यात्री पटना जाने के लिए खड़े थे, तभी वंदे भारत ट्रेन आने के समय ट्रैक पर थूकने गए जिस वजह से ट्रेन की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान कराने की कोशिश में जुट चुकी है.
"प्लेटफार्म नंबर दो पर एक यात्री पटना जाने के लिए खड़े थे, तभी वंदे भारत ट्रेन आने के समय ट्रैक पर थूकने गए जिस वजह से ट्रेन की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान कराने की कोशिश में जुट चुकी है."- वीरेंद्र प्रसाद, रेल पुलिस ASI, बाढ़
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