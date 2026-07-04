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कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत

हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है.

Man dies after being hit by Vande Bharat train at Kurukshetra railway station
कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 4, 2026 at 8:05 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस दर्दनाक हादसे में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के समय मृतक अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रेलवे लाइन पार कर रहा था.

वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आया शख्स : रेलवे पुलिस अधिकारी अंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान चिराग के रूप में हुई है जिसकी उम्र 37 वर्ष है. वो अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रेलवे लाइन पार कर रहा था, इसी दौरान अंबाला की ओर से आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद उसकी पत्नी और बच्चा सदमे में है, कुछ भी अभी बताने में असमर्थ है. हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतक की पहचान चिराग के रूप में हुई है, जो पिहोवा क्षेत्र का रहने वाला था.

कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस : रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. रेलवे पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया.

Man dies after being hit by Vande Bharat train at Kurukshetra railway station
ट्रेन का इंजन (ETV Bharat)
Man dies after being hit by Vande Bharat train at Kurukshetra railway station
ट्रैक पर पुलिसकर्मी (ETV Bharat)
Man dies after being hit by Vande Bharat train at Kurukshetra railway station
दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
Man dies after being hit by Vande Bharat train at Kurukshetra railway station
कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

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Last Updated : July 4, 2026 at 8:20 PM IST

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