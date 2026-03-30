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बिहार में वंदे भारत ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, जमुई रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा

जमुई रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई. बहू को ट्रेन में चढ़ाकर लौट रहे थे.

MAN DIES AT JAMUI RAILWAY STATION
जमुई रेलवे स्टेशन पर शख्स की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 2:46 PM IST

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जमुई: बिहार के जमुई जिले में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ है. जमुई रेलवे स्टेशन पर डाउन लाइन से गुजर रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई. रेलवे लाइन क्रॉस करते समय यह घटना घटी, जिसमें बुजुर्ग को ट्रेन के इंजन के झटके से दूर फेंक दिया गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी जान चली गई.

रिश्तेदार को ट्रेन में चढ़ाने गए थे बुजुर्ग: मृतक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के लगमा गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई है. वे अपनी बहू को मायके भेजने के लिए जमुई रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. बहू को ट्रेन में बिठाने के बाद अरुण कुमार सिंह पटरी पार करके वापस लौट रहे थे. ठीक उसी समय डाउन लाइन पर वंदे भारत ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी.

जमुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत (ETV Bharat)

लाइन क्रॉस करते वक्त लगा ट्रेन का झटका: रेल पुलिस के अनुसार, अरुण कुमार सिंह रेलवे लाइन पार कर रहे थे, जब तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन ने उन्हें झटका दे दिया. ट्रेन के इंजन की वजह से वे काफी दूर जा गिरे और सिर में गंभीर चोट आई. घटना इतनी अचानक हुई कि बुजुर्ग को बचने का कोई मौका नहीं मिला. वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है, जिससे ट्रेन काफी तेज रफ्तार से गुजर रही थी.

स्टेशन परिसर में मचा हड़कंप: हादसे के तुरंत बाद जमुई रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया. यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग डर गये. घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान कर परिवार को सूचना दी गई.

परिवार में कोहराम: अरुण कुमार सिंह की मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बुजुर्ग रिश्तेदार को ट्रेन में बिठाकर सामान्य तरीके से लौट रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने परिवार को सदमे में डाल दिया है.

पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा: रेल पुलिस बृजनाथ सिंह ने बताया कि शव को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया. रेल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

"रिश्तेदार को जमुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बिठाकर बुजुर्ग पटरी के रास्ते लौट रहा था, तभी डाउन लाइन की तरफ से मेन लाइन की ओर गुजर रही वंदेभारत से बुजुर्ग को झटका लगा और उनकी मौत हो गई. वंदेभारत ट्रेन का जमुई रेलवे स्टेशन पर स्टोपेज नहीं है."- बृजनाथ सिंह, रेल पुलिस

रेलवे लाइन क्रॉसिंग को लेकर उठे सवाल: यह हादसा रेलवे स्टेशनों पर अनधिकृत लाइन क्रॉसिंग की खतरनाक आदत की ओर इशारा करता है. खास तौर पर हाई-स्पीड ट्रेनों जैसे वंदे भारत के संचालन के दौरान यात्रियों और स्थानीय लोगों को फुट ओवर ब्रिज या सबवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

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