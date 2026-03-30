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बिहार में वंदे भारत ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, जमुई रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा

जमुई: बिहार के जमुई जिले में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ है. जमुई रेलवे स्टेशन पर डाउन लाइन से गुजर रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई. रेलवे लाइन क्रॉस करते समय यह घटना घटी, जिसमें बुजुर्ग को ट्रेन के इंजन के झटके से दूर फेंक दिया गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी जान चली गई.

रिश्तेदार को ट्रेन में चढ़ाने गए थे बुजुर्ग: मृतक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के लगमा गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई है. वे अपनी बहू को मायके भेजने के लिए जमुई रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. बहू को ट्रेन में बिठाने के बाद अरुण कुमार सिंह पटरी पार करके वापस लौट रहे थे. ठीक उसी समय डाउन लाइन पर वंदे भारत ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी.

जमुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत (ETV Bharat)

लाइन क्रॉस करते वक्त लगा ट्रेन का झटका: रेल पुलिस के अनुसार, अरुण कुमार सिंह रेलवे लाइन पार कर रहे थे, जब तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन ने उन्हें झटका दे दिया. ट्रेन के इंजन की वजह से वे काफी दूर जा गिरे और सिर में गंभीर चोट आई. घटना इतनी अचानक हुई कि बुजुर्ग को बचने का कोई मौका नहीं मिला. वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है, जिससे ट्रेन काफी तेज रफ्तार से गुजर रही थी.

स्टेशन परिसर में मचा हड़कंप: हादसे के तुरंत बाद जमुई रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया. यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग डर गये. घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान कर परिवार को सूचना दी गई.

परिवार में कोहराम: अरुण कुमार सिंह की मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बुजुर्ग रिश्तेदार को ट्रेन में बिठाकर सामान्य तरीके से लौट रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने परिवार को सदमे में डाल दिया है.