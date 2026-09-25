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दिल्ली में घरेलू विवाद ने निगली जिंदगी, पत्नी ने की पति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में पत्नी ने की पति की हत्या
दिल्ली में पत्नी ने की पति की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 5:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के मुखमेलपुर गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के दौरान पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर चोटों के बाद देर रात पति की मौत हो गई. मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है, जो दिल्ली नगर निगम यानी MCD में कर्मचारी था.

घटना की सूचना मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. जानकारी के अनुसार, रवि और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. बताया जा रहा है कि बीती रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने रवि की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और देर रात उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद मृतक के बेटे और उसके भाई ने पुलिस को मामले से जुड़ी जानकारी दी. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए अलीपुर थाना पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घर के अंदर से फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित डी सक्सेना ने बताया कि पति ओर पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था. इसी की वजह से दोनों के बीच आपसी कहासुनी हुई, जिसमें पत्नी ने पति को मारा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सटीक वजह और चोटों की प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस परिजनों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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