ETV Bharat / state

बाजपुर में ठेला लगाने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: जिले के बाजपुर में एक ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जिले के बाजपुर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब ठेला लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान 50 वर्षीय मनोज चंद पुत्र मुरली लाल निवासी मोहल्ला कटरा माल्यान, काशीपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनोज चंद बाजपुर में ठेला लगाकर अपना गुजारा करता था और यहीं एक किराए के मकान में रह रहा था.

मनोज चंद रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन अचानक उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने जब उसकी स्थिति गंभीर देखी तो तुरंत उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मनोज चंद की जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. व्यक्ति की मौत की खबर मिलते ही इलाके में शोक का माहौल बन गया और आसपास के लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया.