बाजपुर में ठेला लगाने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस
रुद्रपुर जनपद के बाजपुर में संदिग्ध परिस्थिति व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है.
रुद्रपुर: जिले के बाजपुर में एक ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जिले के बाजपुर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब ठेला लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान 50 वर्षीय मनोज चंद पुत्र मुरली लाल निवासी मोहल्ला कटरा माल्यान, काशीपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनोज चंद बाजपुर में ठेला लगाकर अपना गुजारा करता था और यहीं एक किराए के मकान में रह रहा था.
मनोज चंद रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन अचानक उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने जब उसकी स्थिति गंभीर देखी तो तुरंत उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मनोज चंद की जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. व्यक्ति की मौत की खबर मिलते ही इलाके में शोक का माहौल बन गया और आसपास के लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया.
घटना की सूचना मिलने पर बाजपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि की जा सके. बाजपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेश सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाया है.
हालांकि, उसने ऐसा कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, जिससे पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी सामने आ सके. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
