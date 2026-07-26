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अमेठी में तालाब में डूबने से अधेड़ की मौत, पुलिस जांच में जुटी

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी में शनिवार को दर्दनाक हादसे की खबर है. यहां एक 47 वर्षीय व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई. व्यक्ति भैंस चराने गया था. इस दौरान अचानक उसका पैर तालाब में फिसल गया. तालाब में गिरकर उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, नौगिरवा रामापुर निवासी जंग बहादुर यादव (47) पुत्र कृष्ण देव यादव शनिवार को अपनी भैंस चराने गांव के बाहर मैदान में गया था. इसी बीच उसके जानवर तालाब के किनारे चले गए. जंग बहादुर भी अपनी भैंसों के पीछे चला गया. अचानक पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया. देखते ही देखते वह तालाब में डूबने लगा. आस-पास के लोग तालाब में उसे डूबते देख बचाने के लिए कूदे. काफी प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका.



हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा करवा कर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. थाना प्रभारी निरीक्षक अमेठी राम पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जी रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.



