दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानलेवा मांझे का कहर: ऑफिस से लौट रहे युवक की मौत, 3 महीने के मासूम के सिर से उठा साया
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नए हिस्से पर ऑफिस से लौट रहे एक युवक की गर्दन मांझे से लिपटने से कट गई और उसकी मौत हो गई.
Published : November 24, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रतिबंधित जानलेवा मांझा एक बार फिर एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां लील गया. हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली सरकार द्वारा उद्घाटित किए गए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नए हिस्से पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. बारापुला से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद फरीदाबाद की तरफ जाते समय महज एक किलोमीटर की दूरी पर गले और वाहन में मांझा फंसने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक युवक अपनी नौकरी से घर लौट रहा था. जैसे ही वह बारापुला से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ा और फरीदाबाद की दिशा में करीब एक किलोमीटर आगे बढ़ा, अचानक हवा में लहराता हुआ धारदार मांझा उसकी गाड़ी और गले में उलझ गया. रफ्तार अधिक होने के कारण मांझा युवक के गले में बुरी तरह धंस गया और उसका वाहन भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा इतना भयावह था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
तीन महीने पहले ही घर में गूंजी थी बच्चे की किलकारी
इस हादसे ने एक पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. परिजनों के मुताबिक, मृतक की शादी महज डेढ़ साल पहले ही हुई थी और अभी तीन महीने पहले ही उनके घर में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी थी. युवक की असमय मौत की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया है. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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डेढ़ साल पहले ही हुई थी युवक की शादी
वहीं मृतक विकास के ससुर उमेश ने बताया कि आज सुबह 8:55 पर मुझे कॉल आया कि आपके बेटे का सड़क हादसा हो गया है. इसके बाद हम लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली-मुंबई हाईवे पर खून पसरा हुआ था. पुलिस वाले ने बताया कि मांझे से गर्दन कट गई है. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेरी बेटी ने डेढ़ साल पहले लव मैरिज की थी और आज जो हादसा हो गया है, वह बेहद दुखद है.
मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्राथमिक जांच के बाद पुष्टि की है कि युवक की मौत मांझे से गला कटने और उसके बाद हुए भीषण हादसे के कारण मौके पर ही हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.
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