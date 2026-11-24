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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानलेवा मांझे का कहर: ऑफिस से लौट रहे युवक की मौत, 3 महीने के मासूम के सिर से उठा साया

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांझे से गर्दन कटने से युवक की मौत. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रतिबंधित जानलेवा मांझा एक बार फिर एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां लील गया. हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली सरकार द्वारा उद्घाटित किए गए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नए हिस्से पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. बारापुला से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद फरीदाबाद की तरफ जाते समय महज एक किलोमीटर की दूरी पर गले और वाहन में मांझा फंसने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.