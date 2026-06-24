शादी के जश्न में पसरा मौत का सन्नाटा, टेंट लगाने के दौरान युवक की करंट से मौत, कोरिया के बैकुंठपुर की घटना
शादी के जश्न में पसरा मौत का सन्नाटा, टेंट लगाने के दौरान युवक की करंट से मौत, कोरिया के बैकुंठपुर की घटना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 8:11 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कोरिया के बैकुण्ठपुर थाना इलाके के शासकीय मैदान, खरवत में आयोजित शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया, जब टेंट लगाने पहुंचे युवक की करंट से मौत हो गई. हादसे के बाद विवाह समारोह स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतक युवक मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्राम लालपुर का रहने वाला था. परिजनों के मुताबिक वो विवाह समारोह में टेंट लगाने का कार्य करने पहुंचा था.
टेंट लगाने के दौरान हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे टेंट लगाने का काम चल रहा था, इसी दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया. करंट लगते ही युवक मौके पर अचेत होकर गिर पड़ा. आनन फानन में युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैकुंठपुर ले जाया गया. डॉक्टरों ने युवक की जांच के बाद बताया कि युवक की मौत यहां लाने से पहले ही हो चुकी है.
युवक को जब अस्पताल लगाया गया, उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी: डॉ. प्रशांत सिंह, जिला चिकित्सालय, बैकुंठपुर, कोरिया
कैसे हुए चूक
लोगों ने बताया कि टेंट लगाने का काम स्थानीय शिवम टेंट को दिया गया था. बिजली की वायरिंग में कहां फॉल्ट आई जिससे युवक करंट की चपेट आया इसकी जांच की जा रही है. लोगों का कहना है कि शादी विवाह के आयोजनों में अस्थायी बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी खतरनाक होता है. सुरक्षा मानकों की अनदेखी से इस तरह के हादसे होते हैं. मृतक युवक के परिजनों को हादसे की खबर दे दी गई है. परिजन जल्द ही बैकुंठपुर पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेंगे.
टेंट लगवाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- वाटरप्रूफ वायरिंग करवाएं
- मकैनिक करंटी रोधी दस्ताने पहनकर काम करें
- बिजली के तारों को खुला नहीं छोड़ें
- बिजली के तारों को सुरक्षित करने के लिए उसे कवर करें
- बिजली के तार जहां से गुजरे वहां पर पानी का जमाव नहीं हो
- एक्सपर्ट मकैनिक से टेंट और वायरिंग कराने का काम करवाएं
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