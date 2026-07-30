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श्यामपुर रेंज में हाथी का तांडव, ग्रामीण को पटक-पटककर मारा, खौफजदा लोग

हरिद्वार: वन विभाग हरिद्वार के श्यामपुर रेंज के कांसवाली बीट क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को बुलाया गया और शव को कब्जे में लिया. मृतक की पहचान गुर्जर समुदाय के एहसान पुत्र यूसुफ के रूप में हुई है, जो पास के ही गुर्जर बस्ती का रहने वाला है.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे एहसान घास लेने के लिए आरक्षित वन क्षेत्र में गया था. इसी दौरान वहां मौजूद एक जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हाथी ने वन गुर्जर को कई बार पटका जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. इसके साथ स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.