छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, सूरजपुर में युवक ने दम तोड़ा
खेत में काम कर रहे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 3:22 PM IST
सूरजपुर: तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से नमदगीरी गांव के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.
खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली
मृतक की पहचान विनय देवांगन(उम्र 35 साल) के रूप में हुई है. वह नमदगीरी गांव का निवासी है. ग्रामीणों ने बताया कि विनय रोज की तरह खेत में काम करने गया था. बारिश शुरू होने के बाद वह खेत में ही मौजूद था, तभी अचानक आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गई.
मौके पर ही मौत
ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना इतनी भयावह थी कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी सहम गए. मौके पर ही विनय ने दम तोड़ दिया. इस हादसे की सूचना परिजनों को दी गई है. सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पहुंचे, जहां विनय को मृत देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगीरी गांव की है. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
ग्रामीणों से अपील
लोगों से बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले खेतों या पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की गई है. इस दुखद हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. लोग मृतक के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं. प्रशासन की ओर से भी नियम के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर
25 जुलाई 2026: कोरबा के छूरी में धान का रोपा लगा रहे ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.
25 जुलाई 2026: बैकुंठपुर में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान की रोपाई कर रही 7 महिलाएं बिजली की चपेट में आने से झुलस गईं.
20 जुलाई 2026: जशपुरनगर के प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल देशदेखा में पिकनिक मनाने पहुंचे 4 दोस्तों पर आकाशीय बिजली गिरी. फोटो खींचने के दौरान अचानक बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथी झुलस गए.
सूरजपुर के मदन नगर गांव आएंगे दीपक बैज, कांग्रेस जांच समिति टीम ने ग्रामीणों से जुटाई जानकारी
सूरजपुर के नेहरू पार्क में मर्डर, प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या
पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर, सूरजपुर कोतवाली के सपकरा गांव की वारदात