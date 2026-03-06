ETV Bharat / state

भाटापारा में चाकूबाजी से युवक की मौत, रास्ता रोककर किया हमला

इस घटना की जानकारी थाना प्रभारी अमित पाटले ने दी. जानकारी के अनुसार मृतक गणेश झंझोटे पर आरोपियों ने अचानक हमला किया. बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही मौके पर मौजूद थे और उन्होंने रास्ता रोककर उससे विवाद शुरू कर दिया. विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक झगड़े में बदल गया और आरोपियों ने अपने पास रखे चाकू से गणेश पर हमला कर दिया. चाकू के वार इतने गंभीर थे कि पीड़ित मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की.

बलौदाबाजार: भाटापारा शहर में चाकूबाजी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी. शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुए इस हमले में एक युवक की मौत हो गई.

हमले के बाद गंभीर रूप से घायल गणेश झंझोटे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और परिचितों में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया. कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति भी बन गई.

घटना की सूचना मिलते ही थाना भाटापारा शहर पुलिस सक्रिय हो गई. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. प्राथमिक जांच में पुलिस ने चार आरोपियों की पहचान कर ली. इनमें से एक आरोपी मनीष ध्रुव को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुराने विवाद ने इस घटना का रूप ले लिया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी. जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके.

हत्या का मामला दर्ज

घटना के संबंध में प्राची करण राठौर उर्फ बिट्टू की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में अपराध क्रमांक 93/2026 दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से विवेचना कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फरार आरोपियों की तलाश जारी- थाना प्रभारी

इस मामले में थाना प्रभारी अमित पाटले ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक का रास्ता रोककर विवाद किया और इसी दौरान चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि मामले में चार आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

थाना प्रभारी ने कहा कि घटना के संबंध में थाना भाटापारा शहर में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.