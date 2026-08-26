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दिल्‍ली: खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में बैंककर्मी की मौत, अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस

खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय नितिन की मौत हो गई.

man died in a road accident on the Khichripur Flyover while travelling from Ghaziabad to Janakpuri
सड़क हादसे में 24 वर्षीय नितिन की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 12:19 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय नितिन की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया.

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे की वजह पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

मोहित राठौड़,परिजन (ETV Bharat)

परिजनों के मुताबिक नितिन जनकपुरी में रहता था और एक बैंक में नौकरी करता था. मंगलवार रात वह अपने होमटाउन गाजियाबाद से बाइक से जनकपुरी स्थित अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर वह सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसा इतना गंभीर था कि नितिन की मौके पर ही या अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर की बात सामने आई है. हालांकि हादसा किस वाहन से और किस परिस्थिति में हुआ, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि,

इस मामले में अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटना किस वाहन की वजह से हुई. घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

नितिन की मौत की खबर से उसके परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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