ETV Bharat / state

काशीपुर में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से व्यक्ति की मौत, घटना की जांच में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित आईजीएल गेट नंबर-6 के सामने बने एक पेट्रोल पंप पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि यहां लगे वाटर कूलर में कथित तौर पर करंट आने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, भले ही यह जांच का विषय है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

मृतक की पहचान सर्वेश कुमार पुत्र हरिचंद, निवासी ग्राम भूवरा, मसवासी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सर्वेश कुमार नैनी स्टोन क्रशर में कार्यरत था. रोज की तरह काम खत्म करने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था. रास्ते में वह पेट्रोल भरवाने के लिए उक्त पेट्रोल पंप पर रुका था. पेट्रोल भरवाने के बाद वह हाथ-पैर धोने के लिए वहां लगे वाटर कूलर के पास पहुंचा, तभी ये हादसा हुआ. हादसे में सर्वेश कुमार गंभीर रूप से झुलस गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.