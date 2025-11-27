ETV Bharat / state

कार पलटने से हुई थी मौत, कोर्ट ने दिए 1 करोड़ 2 लाख मुआवजा देने के आदेश

एडीजे कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि का भुगतान वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से देंगे.

ADJ Court
एडीजे कोर्ट (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर में सड़क दुर्घटना मामले में एडीजे कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिवार को सहायता राशि दिलाने का आदेश पारित किया. अदालत ने बीमा कंपनी, वाहन चालक और वाहन स्वामी को संयुक्त रूप से मृतक के वारिसों को एक करोड़ 2 लाख 68 हजार का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

यह है मामला: एडवोकेट जगदीश नागलिया ने बताया कि 25 फरवरी, 2020 को भगवानराम निवासी खानपुर अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मेड़ता से कार से खानपुर जा रहा था. कार चालक लक्ष्मणराम की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे भगवानराम को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई. मृतक भगवानराम की वारिस सुमित्रा ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के विरुद्ध मोटर वाहन दुर्घटना दावा दायर किया.

पढ़ें: एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नहीं दी, बैंक पर लगाया 32 हजार रुपए का हर्जाना

यह दावा एडीजे परबतसर की अदालत में एडवोकेट बिरधाराम चौधरी, जगदीश नागलिया और राजेश चौधरी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. वाद की सुनवाई के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एडीजे) महेश कुमार ने सुमित्रा के पक्ष में निर्णय देते हुए कुल 1 करोड़ 2 लाख 68 हजार 160 रुपए का अवार्ड पारित किया. यह राशि वाहन चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी तीनों के विरुद्ध संयुक्त रूप से देय होगी.

TAGGED:

मृतक के परिवार को मुआवजे के आदेश
COURT ORDERS TO PAY OVER RS 1 CRORE
COMPENSATION OF ROAD ACCIDENT
ORDER TO GIVE FINANCIAL ASSISTANCE
COURT JUDGEMENT IN ACCIDENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद में चावल को माना गया है औषधि, कई बीमारियों में दे सकता है आराम, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने का तरीका

Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

भारत के नए लेबर कोड के तहत बोनस के नियम क्या हैं? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.