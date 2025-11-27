कार पलटने से हुई थी मौत, कोर्ट ने दिए 1 करोड़ 2 लाख मुआवजा देने के आदेश
एडीजे कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि का भुगतान वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से देंगे.
Published : November 27, 2025 at 1:53 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर में सड़क दुर्घटना मामले में एडीजे कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिवार को सहायता राशि दिलाने का आदेश पारित किया. अदालत ने बीमा कंपनी, वाहन चालक और वाहन स्वामी को संयुक्त रूप से मृतक के वारिसों को एक करोड़ 2 लाख 68 हजार का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.
यह है मामला: एडवोकेट जगदीश नागलिया ने बताया कि 25 फरवरी, 2020 को भगवानराम निवासी खानपुर अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मेड़ता से कार से खानपुर जा रहा था. कार चालक लक्ष्मणराम की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे भगवानराम को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई. मृतक भगवानराम की वारिस सुमित्रा ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के विरुद्ध मोटर वाहन दुर्घटना दावा दायर किया.
यह दावा एडीजे परबतसर की अदालत में एडवोकेट बिरधाराम चौधरी, जगदीश नागलिया और राजेश चौधरी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. वाद की सुनवाई के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एडीजे) महेश कुमार ने सुमित्रा के पक्ष में निर्णय देते हुए कुल 1 करोड़ 2 लाख 68 हजार 160 रुपए का अवार्ड पारित किया. यह राशि वाहन चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी तीनों के विरुद्ध संयुक्त रूप से देय होगी.