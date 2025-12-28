ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम में युवक की मौत, धाम ने नहीं की मदद, समाजसेवियों ने चंदे से कराया अंतिम संस्कार

शव को जिला अस्पताल में रखवा कर रफू चक्कर हो गए बागेश्वर धाम सेवा समिति के लोग

न तो बागेश्वर धाम समिति ने शोकाकुल परिवार की कोई मदद की और न ही जिला प्रशासन दाह संस्कार के लिए आगे आया. लेकिन जब इस मामले की भनक शहर के समाजसेवियों को लगी तो चेतगिरी कालोनी के लोगों ने चंदा कर पीड़ित परिवार की मदद की. लोगों ने बिहार के इस गरीब परिवार को करीब 21 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी. उन्होंने हिन्दू रीति रिवाज मृतक का अंतिम संस्कार करवाकर उनमें शामिल भी हुए.

छतरपुर: पिछले दिनों बागेश्वर धाम में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी धीरज शाह(32 वर्ष) के रूप में हुई. मृतक के परिजन इतने सक्षम नहीं थे कि वे शव का अंतिम संस्कार कर सकें. न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वह शव का दाह संस्कार छतरपुर में कर सकें. इन सब के बीच जिला अस्पताल प्रबंधन ने शव को एम्बुलेंस से मुक्ति धाम भेज दिया.

दरसल मृतक धीरज शाह निवासी फुलवरिया बरौनी थाना फुलवरिया जिला बेगूसराय, बिहार करीब एक साल से बागेश्वर धाम में रहकर मंदिर के सेवा कार्य में लीन था. लेकिन 26 दिसंबर को अचानक उसकी मौत हो गई. बागेश्वर धाम सेवा समिति के लोग शव को जिला अस्पताल में रखवा कर रफू चक्कर हो गए. परिजनों को फोन पर सूचना दी गई कि मृतक का एक्सीडेंट हो गया जिसे देखने के लिए परिजन 27 दिसंबर की शाम जिला अस्पताल पहुँचे.

उन्हें 28 दिसंबर यानी आज सुबह 10 बजे एक एम्बुलेंस में शव के साथ छतरपुर के भैंसासुर मुक्तिधाम में भेज दिया गया. मुक्तिधाम में शव को जलाने को लेकर परेशान परिजनों के बारे में जब समाजसेवियों को सूचना मिली तो उन्होंने चेतगिरी कालोनी के लोगों ने करीब चंदा जुटाकर उसका अंतिम संस्कार कराया. वहीं छतरपुर के समाजसेवी रम्मू अग्रवाल बताते हैं, बागेश्वर धाम में बिहरा के एक युवक की मौत हो गई थी. परिवार के लोगों के पास उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे. हम लोगों ने 20 हजार रुपये जुटाकर उनकी मदद की.

क्या बोले परिजन

वहीं मृतक के परिजन सुनील शाह ने बताया बागेश्वर धाम पर एक साल से भाई पूजा-पाठ कर रहा था. भक्ति करता था. अचानक उसकी मौत हो गई. कोई मदद नही मिली. शव के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था. समाजसेवियों ने 21 हजार की मदद की है.

मामले में ASP आदित्य पटले ने कहा, मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है ओर मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. PM रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता चल सकेगी.