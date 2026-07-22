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विकासनगर: गोली चलने का सनसनीखेज मामला, घर में पुरुष-महिला लहूलुहान हालत में मिले, एक की मौत

विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. कल्याणपुर इलाके में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक घर से गोली चलने की आवाज आई. इसके बाद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे के नजारा ही कुछ और था. कमरे में जहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल थी. घायल महिला को पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया.

घायल महिला को हॉस्पिटल भिजवाने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलवाया और साक्ष्य एकत्र किए. फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि गोली चलने के कारणों और दोनों के संबंधों व घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए विकासनगर सीओ विवेक कुटियाल ने बताया कि 22 जुलाई सुबह को विकासनगर के कल्याणपुर इलाके में एक घर से गोली चलने की आवाज आई थी. इसकी सूचना पुलिस को करीब 10:15 बजे मिली. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची.