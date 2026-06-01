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अमृतधारा जलप्रपात में डूबने से शख्स की मौत, एमसीबी के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

हादसा उस वक्त हुआ जब युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया. लोगों ने खतरे वाली जगह डैंजर बोर्ड लगाने की मांग की.

MAN DROWNS IN WATERFALL
अमृतधारा जलप्रपात में डूबने से शख्स की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 10:30 AM IST

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एमसीबी: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात में रविवार को डूबने से एक 35 साल के शख्स की मौत हो गई. जिस जगह पर युवक डूबा उस जगह पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था. हादसे के बाद एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

अमृतधारा जलप्रपात घूमने गए शख्स की मौत

नागपुर पुलिस चौकी के मुताबिक रघुवर सिंह अमृतधारा जलप्रपात घूमने गया था. नहाने के दौरान वह गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया. जब तक आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक वह पानी में डूब चुका था. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और शव को बाहर निकाला गया.

अमृतधारा जलप्रपात में डूबने से शख्स की मौत (ETV Bharat)

पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग

हादसे के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस समय जलप्रपात क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और अन्य कर्मचारी मौजूद थे, उस समय एक व्यक्ति को बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और रेस्क्यू व्यवस्था क्यों उपलब्ध नहीं थी. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा प्रबंधों को लेकर नाराजगी जताई. लोगों ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर पुलिस के जवानों की तैनाती होनी चाहिए. सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवानों को रखा जाना चाहिए. लोगों का कहना है कि जब पर्यटन स्थल पर भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं,ऐसे में उनके जान और माल की सुरक्षा करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है. लोगों ने कहा कि जिन जगहों पर पर्यटकों को खतरा हो सकता है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से खतरे का बोर्ड लगाया जाना चाहिए. लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि पर्यटकों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए.

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो पर्यटन स्थलों पर जान जोखिम में डालकर पानी में नहीं उतरें. कई बार लोग सेल्फी लेने और रील बनाने के चक्कर में खुद की जान जोखिम में डाल देते हैं. कई बार तैरना नहीं जानने के बाद भी लोग गहरे पानी में उतर जाते हैं.

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