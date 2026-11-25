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हजारीबाग में फायरिंगः शादी समारोह में चली गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर

शादी समारोह में फायरिंग (हजारीबाग) ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी होटल में शादी समारोह के दौरान मंगलवार रात गोलीबारी की घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है. घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम अरनव सिंह है, घायल अंकित सिंह को रांची रेफर किया गया है.

मामूली विवाद में फायरिंग