हजारीबाग में फायरिंगः शादी समारोह में चली गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर
हजारीबाग में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.
Published : November 25, 2026 at 5:16 PM IST
हजारीबाग: जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी होटल में शादी समारोह के दौरान मंगलवार रात गोलीबारी की घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है. घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम अरनव सिंह है, घायल अंकित सिंह को रांची रेफर किया गया है.
मामूली विवाद में फायरिंग
हजारीबाग के एक निजी होटल में शादी के दौरान मामूली विवाद में फायरिंग हो गई थी. हजारीबाग सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अरनव सिंह और अंकित सिंह को अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने अरनव सिंह को मृत घोषित कर दिया. शव पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. वही घायल अंकित सिंह को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है.
बाराती और घराती पक्ष के बीच विवाद
जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे होटल में शादी समारोह के साथ संगीत कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान बाराती और सराती पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति खड़ी हो गई.
फायरिंग के बाद समारोह स्थल पर मची भगदड़
इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे समारोह स्थल पर भगदड़ मच गई. गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
की जा रही है सीसीटीवी फुटेज की जांच
थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज और शादी के रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है. लोगों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर यह घटना के पीछे का कारण क्या है. इन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कुछ टिप्पणी की जा सकती है.
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