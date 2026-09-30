धनबाद में ट्रकों की ओवरटेकिंग बनी मौत की वजह, साइकिल सवार पान विक्रेता की गई जान
धनबाद में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 11:54 AM IST
धनबाद: जिले के धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ में मंगलवार की रात ट्रकों की ओवरटेकिंग के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. दो ट्रकों के बीच आगे निकलने की होड़ में साइकिल सवार पान विक्रेता सुरेश चौरसिया इसकी चपेट में आ गया. हादसे में सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक दुहाटांड़ का रहने वाला था.
बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात सुरेश साइकिल से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान एफसीआई गोदाम की तरफ से कई ट्रक मनईटांड़ होते हुए जोड़ाफाटक रोड की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दो ट्रकों के बीच ओवरटेकिंग शुरू हो गई. तभी सड़क से गुजर रहा साइकिल सवार सुरेश एक ट्रक की चपेट में आ गया. हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए. हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और शव के साथ देर रात तक प्रदर्शन करते रहे. इस दौरान कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की गई और तीन से चार ट्रकों के शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए.
सूचना मिलने के बाद धनसार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.
इधर, सामाजिक कार्यकर्ता भृगुनाथ भगत ने आरोप लगाया कि मनईटांड़ की इस सड़क पर ट्रकों की अनियंत्रित आवाजाही और चालकों की लापरवाही के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. स्थानीय लोगों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और एफसीआई गोदाम की ओर से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की.
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. मुआवजा और एक आश्रित को रोजगार दिलाने का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने सड़क से जाम हटा लिया. इसके बाद मनईटांड़-जोड़ाफाटक मार्ग पर वाहनों का परिचालन सामान्य हो सका.
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