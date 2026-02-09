ETV Bharat / state

हरिद्वार जिले में ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत, कीटनाशक के छिड़काव से किसान की गई जान

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई. शख्स की मौत की जानकारी मिलने पर घर में कोहराम मच गया. फिलहाल, लक्सर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर कीटनाशक के छिड़काव से तबीयत खराब होने के बाद किसान की मौत हो गई.

ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत: लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कोश्यारी ने बताया कि सोमवार को मुरादाबाद आरपीएफ कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि सहारनपुर-मुरादाबाद रेलवे लाइन पर रायसी व बालावाली के बीच ट्रैक पर एक शख्स का शव पड़ा हुआ है.

ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त की कार्रवाई में जुटी. इसी बीच जांच पड़ताल करने पर उसकी पहचान कोतवाली क्षेत्र के नंदपुर गांव निवासी सोनू कुमार (उम्र 26 वर्ष) के रूप में हुई.

वहीं, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसका अपनी पत्नी के साथ मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिससे गुस्से में आकर वो ट्रेन के आगे आ गया. उधर, पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेज दिया है. शख्स की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है.