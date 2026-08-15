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लातेहार में फसल बर्बाद होने का विवाद, ग्रामीणों की पिटाई से एक की मौत

लातेहार में विवाद में ग्रामीणों की पिटाई से एक शख्स की मौत हो गयी है.

Man died after beaten by villagers in dispute over crop damage in Latehar
मनिका थाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 6:39 PM IST

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लातेहारः जिला के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुंद गांव में एक व्यक्ति मुकेश यादव की गांव के ही कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. मारपीट के कारण मुकेश यादव की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

दरअसल, कुरुंद गांव के कुछ ग्रामीण के फसल को मुकेश यादव के मवेशियों ने बर्बाद कर दिया. जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो लोग मुकेश के घर गए और झगड़ा करने लगे. मुकेश भी लोगों से गाली गलौज करते हुए लड़ाई करने लगा. जिससे नाराज लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी.

इस पिटाई के क्रम में ही मुकेश को शरीर के कई हिस्से में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया तथा बाद में उसकी मौत हो गई. इधर घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस की टीम गांव पहुंची और मुकेश के शव को कब्जे में ले लिया.

कुछ ग्रामीण बता रहे सनकी था मुकेश

हालांकि गांव के कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मुकेश यादव सनकी किस्म का व्यक्ति था. कुछ लोगों से उसका विवाद भी चल रहा था. खेत में लगे फसल बर्बाद होने के कारण यह विवाद बढ़ा और मारपीट हुई. मारपीट के कारण ही मुकेश यादव की मौत हो गई.

पुलिस कर रही हर पहलू की जांच

इस संबंध में थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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