ETV Bharat / state

लातेहार में जंगली हाथी का उत्पात, एक व्यक्ति की मौत, गांव वालों की अटकी रही सांसें

लातेहार: जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है. जंगली हाथी रोज किसी न किसी गांव में पहुंचकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसी क्रम में जंगली हाथियों ने पलामू टाइगर रिजर्व के छिपादोहर वन क्षेत्र अंतर्गत मतनाग गांव के पास एक ग्रामीण को मार डाला. मृतक की पहचान वीरेंद्र कोरबा के रूप में हुई है. वीरेंद्र कोरबा सामान की खरीदारी कर वापस अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान हाथियों ने उस पर हमला कर दिया. रेंजर अजय टोप्पो ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकारी प्रावधान के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा.

गम्हरिया टोला में एक बच्चे के साथ पहुंचा हाथी

वहीं एक जंगली हाथी अपने एक बच्चे के साथ पलामू टाइगर रिजर्व के छिपादोहर वन क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया टोला में भी देखा गया. गांव में जंगली हाथी के पहुंचने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. लगभग 3 घंटे तक लोगों की जान जोखिम में रही. हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची और सुरक्षित हाथी को गांव से बाहर निकाला गया.

जंगली हाथी को भगाते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों में जंगली हाथियों का बसेरा रहता है. लेकिन दिन के उजाले में जंगली हाथी कभी गांव में नहीं आते हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में रहने वाले हाथियों का झुंड जब रात में जंगल से निकलता है तो वह खेत खलिहानों में जाकर फसलों को नुकसान करता है. गांव के बीचो-बीच हाथी नहीं के बराबर ही आते हैं.



काफी आक्रामक हो गया था हाथी

लोगों के द्वारा शोर मचाने और पत्थर फेंक कर हाथी को मारने से हाथी और भी आक्रामक हो गया था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी. सूचना मिलने के बाद रेंजर अजय टोप्पो के निर्देश पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हाथी और उसके बच्चे को गांव से बाहर निकाला गया.



कम आक्रामक है पलामू टाइगर रिजर्व के जंगली हाथी