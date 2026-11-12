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राजनांदगांव में बम की झूठी धमकी के बाद रुकी ट्रेन, एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया

बम की झूठी धमकी ( Etv Bharat )

रायपुर: गुरुवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्टेशन पर बम की धमकी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन को डेढ़ घंटे तक रुकना पड़ा, लेकिन यह झूठी धमकी निकली और एक यात्री से पूछताछ की जा रही है, इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी. स्टेशन मास्टर आर के बर्मन ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे हुई जब 12252 वाइनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (कोरबा-यशवंतपुर) राजनांदगांव स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंची थी.

बम की झूठी खबर देने वाला हिरासत में लिया गया स्टेशन मास्टर आर के बर्मन बताया कि एक यात्री ने लोको पायलट से संपर्क किया और दावा किया कि ट्रेन में बम है जो 10 मिनट में फट जाएगा. इसके बाद वह अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गया. ट्रेन की तलाशी के लिए बम निरोधक दस्ते और खोजी दल को बुलाया गया. अधिकारी ने बताया कि जब यह पुष्टि हो गई कि ट्रेन में कोई विस्फोटक उपकरण नहीं है, तो ट्रेन ने शाम करीब 4 बजे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी. यात्री को तब हिरासत में लिया गया जब वह अपना सामान लेने के लिए स्टेशन लौटा और उसे सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हवाले कर दिया गया.