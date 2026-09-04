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रांची में महिला से हनुमान के दर्शन के नाम पर ठगी, 20 लाख के जेवर लेकर फरार

रांची: कभी ईश्वर के प्रकोप का खौफ तो कभी उनसे मिलवाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने वाला गिरोह राजधानी में एक बार फिर सक्रिय हो गया है. इस बार एक 62 वर्षीय बुजुर्ग को ठगों ने निशाना बनाते हुए 20 लाख के गहने ठग फरार हो गए.

क्या है पूरा मामला

रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में एक 62 वर्षीय महिला से करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण ठग लिए गए. घटना तीन सितंबर की सुबह की है. मामले को लेकर पीड़िता रेणु कुशवाहा ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है. पीड़िता एक दिवंगत जेल अधीक्षक की पत्नी हैं. पीड़िता के अनुसार, वह 3 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे मंदिर में पूजा करने के बाद घर लौट रही थी. इसी दौरान वाल्मीकि नगर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया.

आरोपी ने खुद को बताया अयोध्या का पंडित

आरोपी ने खुद को कथित तौर पर अयोध्या का पंडित बताया और बातचीत में महिला को उलझा लिया. उसने अपनी बातों में फंसाकर महिला को भरोसा दिलाया कि वह उनके गहनों पर मंत्र पढ़कर उन्हें सुरक्षित कर सकता है. आरोपी ने महिला से गले की सोने की चेन और हाथ का कंगन उतारने को कहा. उसने दावा किया कि मंत्र पढ़ने के बाद वह गहने वापस कर देगा. उसकी बातों पर भरोसा करके महिला ने अपने सोने के गहने उसे दे दिए.

गहने लेने के बाद आरोपी ने महिला से कहा कि वह 10 कदम आगे जाकर वापस आएं, तब वह उन्हें हनुमान जी के दर्शन कराएगा. महिला जब 10 कदम आगे जाकर वापस लौटी, तब तक आरोपी गहने लेकर फरार हो चुका था. काफी देर तक जब वह नहीं मिला, तब महिला को यह समझ आया कि वह ठगी का शिकार हो चुकी है.

20 लाख के थे गहने