डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, घर पहुंचते ही लौटी सांसे, इशारों में करने लगा बातें
मृत घोषित व्यक्ति घर पहुंचकर फिर से सांसे लेने लगा, जिससे अस्पताल प्रशासन पर सवालों के घेरे में है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 11:12 AM IST
धर्मशाला: फिल्मों में अकसर आपने देखा होगा कि डॉक्टर किसी व्यक्ति को डेड डिक्लेयर करते हैं, तभी किसी चमत्कार के जरिए अचानक उस 'मृत' व्यक्ति की सांसे चलने लगती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि ये सच में हुआ तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा ही अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से.
डॉक्टरों ने किया डेड डिक्लेयर
घटना पालमपुर में बीते शनिवार को पेश आई है. जब नगर निगम पालमपुर के बिंद्राबन वार्ड के लोहरल निवासी मिलाप चंद (उम्र 52 साल) की शुक्रवार देर रात तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया. अगले दिन शनिवार दोपहर को करीब 1 बजे डॉक्टरों ने मिलाप चंद को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
अचानक खोली आंखें और इशारों में दिए जवाब
वहीं, गम में डूबा परिवार मिलाप चंद के शव को लेकर घर पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे, लेकिन करीब 4 बजे जब घर में उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मृत घोषित मिलाप चंद अचानक आंखें खोलने लगे. परिजनों का कहना है कि उन्होंने पलकें झपकाईं और उनकी सांसे चल पड़ी. इस दौरान पानी पिलाने पर उन्होंने पानी भी पी लिया. इतना ही नहीं, वो इशारों में जवाब भी देने लगे. ये दृश्य देकर परिवार ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति स्तब्ध रह गया. परिजनों ने इसे अस्पातल प्रशासन की गंभीर लापरवाही करार दिया.
"एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर घर भेज देना कैसे संभव है? ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए. टांडा में दोपहर 1:30 बजे डॉक्टरों द्वारा मौत घोषित की गई थी. जबकि घर पहुंचने पर मृत घोषित व्यक्ति में जीवन के लक्षण दिखे. दुखद रूप से शनिवार रात 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली." - अरविंद कुमार, मृतक का परिजन
'परिजनों से मांगा डेथ सर्टीफिकेट'
वहीं, इस घटना के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विवेक बन्याल ने कहा कि परिजनों से अस्पताल द्वारा जारी डैथ सर्टीफिकेट की प्रति उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जा सके. उन्होंने बताया कि सामान्यता ईसीजी की पुष्टि के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाता है. ऐसे में अब यह भी जांच का विषय है कि संबंधित मामले में यह प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं.
आज सार्वजनिक होगी रिपोर्ट
टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट सोमवार तक सार्वजनिक की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ अस्पताल की कार्यप्रणाली पर, बल्कि मृत घोषित करने की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां प्रभावित परिजनों द्वारा अस्पताल के खिलाफ गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों द्वारा भी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है.