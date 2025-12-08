ETV Bharat / state

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, घर पहुंचते ही लौटी सांसे, इशारों में करने लगा बातें

धर्मशाला: फिल्मों में अकसर आपने देखा होगा कि डॉक्टर किसी व्यक्ति को डेड डिक्लेयर करते हैं, तभी किसी चमत्कार के जरिए अचानक उस 'मृत' व्यक्ति की सांसे चलने लगती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि ये सच में हुआ तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा ही अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से.

डॉक्टरों ने किया डेड डिक्लेयर

घटना पालमपुर में बीते शनिवार को पेश आई है. जब नगर निगम पालमपुर के बिंद्राबन वार्ड के लोहरल निवासी मिलाप चंद (उम्र 52 साल) की शुक्रवार देर रात तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया. अगले दिन शनिवार दोपहर को करीब 1 बजे डॉक्टरों ने मिलाप चंद को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

अचानक खोली आंखें और इशारों में दिए जवाब

वहीं, गम में डूबा परिवार मिलाप चंद के शव को लेकर घर पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे, लेकिन करीब 4 बजे जब घर में उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मृत घोषित मिलाप चंद अचानक आंखें खोलने लगे. परिजनों का कहना है कि उन्होंने पलकें झपकाईं और उनकी सांसे चल पड़ी. इस दौरान पानी पिलाने पर उन्होंने पानी भी पी लिया. इतना ही नहीं, वो इशारों में जवाब भी देने लगे. ये दृश्य देकर परिवार ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति स्तब्ध रह गया. परिजनों ने इसे अस्पातल प्रशासन की गंभीर लापरवाही करार दिया.