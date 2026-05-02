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गहरे पानी से खिलवाड़ बना जानलेवा, तालाब में डूबने से अधेड़ की मौत

लातेहारः कहा जाता है कि आग और पानी से खिलवाड़ कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. लातेहार जिला के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में यह बात सत्य साबित हुई.

यहां गहरे पानी में तैरने के दौरान तालाब में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई. मृतक की पहचान दुर्गा मांझी के रूप में हुई यह महुआडांड़ थाना क्षेत्र के काठो गांव का रहने वाला था. घटना के 26 घंटे बाद गोताखोरों की टीम ने अधेड़ के शव को तालाब से बाहर निकाला.

दरअसल, दुर्गा मांझी प्रत्येक दिन अपने गांव के बगल में स्थित तालाब में नहाने जाता था. शुक्रवार को भी वह तालाब में नहाने गया था. यहां कुछ अन्य लोग और बच्चे भी नहा रहे थे. बच्चे तालाब के किनारे ही कम गहराई में तैरने का प्रयास कर रहे थे. जिन्हें देखकर दुर्गा मांझी ने बच्चों की मजाक उड़ाई और खुद गहरे पानी में तैर कर चला गया.

इसी दौरान तालाब के बीच में जाने के बाद वह थक गया और गहरे पानी में डूब गया. दुर्गा मांझी को डूबता हुआ देखकर बच्चे तथा वहां उपस्थित कुछ अन्य लोग शोर मचाने लगे. इसके बाद आसपास के लोग भी वहां जमा हुए और गहरे पानी में जाकर दुर्गा मांझी को ढूंढने का प्रयास किया. लेकिन तालाब गहरा होने के कारण उसका कोई अता-पता नहीं चला.

26 घंटे के बाद मिला शव

शुक्रवार देर शाम तक जब दुर्गा मांझी का कोई अता पता नहीं चला तो थक ग्रामीण वापस घर लौट आए. शनिवार को महुआडांड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष बैठा और थाना प्रभारी मनोज कुमार गोताखोरों की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे रेस्क्यू अभियान आरंभ किया. काफी मशक्कत के बाद शनिवार की दोपहर में गोताखोरों की टीम ने दुर्गा मांझी के शव को तालाब से निकालने में सफलता पाई.

तैरने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुई घटना