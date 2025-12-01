ETV Bharat / state

अज्ञात शख्स ने जनरेट की जिला कलेक्टर की फेक WhatsApp ID, जानिए कैसे हुआ खुलासा

जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : प्रदेश में साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए रोजमर्रा नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं. ऐसे में अब अज्ञात साइबर ठग ने जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है. दरअसल एक अज्ञात शख्स ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ का फोटो इस्तेमाल कर एक फेक वर्चुअल व्हाट्सएप प्रोफाइल जनरेट की और लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया. जब लोगों ने जिला कलेक्टर से इसकी पुष्टि की तो पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि किसी अज्ञात शख्स ने उनके फोटो को अपलोड कर फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल जनरेट की है. इस दौरान साइबर ठग ने उनके दोस्तों और परिचितों को कुछ मैसेज किए थे. जब उन लोगों ने उन्हें फोन कर मैसेज की जानकारी दी तो पूरे मामले से पर्दा उठा. जिला कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात शख्स ने फेक वाट्सएप आईडी बनाने के लिए + 84829149766 नंबर का इस्तेमाल किया है, जो वियतनाम देश का है. साइबर एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाना में लगे हैं. पढ़ें. ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस ने 17 साइबर ठग दबोचे, 2 नाबालिग निरुद्ध