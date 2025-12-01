अज्ञात शख्स ने जनरेट की जिला कलेक्टर की फेक WhatsApp ID, जानिए कैसे हुआ खुलासा
झालावाड़ जिला कलेक्टर की व्हाट्सऐप आईडी हैक होने का मामला सामने आया है.
Published : December 1, 2025 at 11:24 AM IST
झालावाड़ : प्रदेश में साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए रोजमर्रा नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं. ऐसे में अब अज्ञात साइबर ठग ने जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है. दरअसल एक अज्ञात शख्स ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ का फोटो इस्तेमाल कर एक फेक वर्चुअल व्हाट्सएप प्रोफाइल जनरेट की और लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया. जब लोगों ने जिला कलेक्टर से इसकी पुष्टि की तो पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ.
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि किसी अज्ञात शख्स ने उनके फोटो को अपलोड कर फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल जनरेट की है. इस दौरान साइबर ठग ने उनके दोस्तों और परिचितों को कुछ मैसेज किए थे. जब उन लोगों ने उन्हें फोन कर मैसेज की जानकारी दी तो पूरे मामले से पर्दा उठा. जिला कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात शख्स ने फेक वाट्सएप आईडी बनाने के लिए + 84829149766 नंबर का इस्तेमाल किया है, जो वियतनाम देश का है. साइबर एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाना में लगे हैं.
पढ़ें. ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस ने 17 साइबर ठग दबोचे, 2 नाबालिग निरुद्ध
मामले को लेकर साइबर पुलिस एक्सपर्ट कैलाश ने बताया कि साइबर ठग लोगों को रोज ठगी का शिकार बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपने मोबाइल फोटो और ओटीपी, एपीके फाइल, सोशल मीडिया संवेदनशील साइट्स पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है. सामान्यतः आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर एपीके फाइल को डाउनलोड किए जाने पर उसका मलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिसके बाद जिस आईडी से एपीके फाइल भेजी गई है आपके मोबाइल की सभी जानकारी व एसएमएस ओटीपी अज्ञात शख्स के पास पहुंचते हैं. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका कंट्रोल नहीं होता. व्हाट्सएप की फेक वर्चुअल आईडी जेनरेट करने में केवल फोटो और आपके कांटेक्ट नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है.
कैसे बचें ? : साइबर पुलिस एक्सपर्ट कैलाश ने बताया कि आपके मोबाइल में भेजी गई किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करें. व्हाट्सएप अकाउंट की प्राइवेसी में टू स्टेप वेरिफिकेशन को लागू कर व्हाट्सएप को हैक होने से और फेक आईडी बनने से बचाया जा सकता है. ऐसा करने पर साइबर ठग जैसे ही आपके मोबाइल नंबर को हैक या उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपके मैसेज मोबाइल व जीमेल पर तुरंत पहुंचेगा.