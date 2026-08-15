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​ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: लखनऊ की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल पुराने केस में दोषी को सुनाई कड़ी सजा

लखनऊ: विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के 10 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी विजय कुमार राठौर को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 60,000 का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है. 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मलिहाबाद पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और सटीक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया.







​साल 2014 का है मामला: ​अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वर्ष 2014 की है. रहीमाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मोहज्जीपुर निवासी विजय कुमार राठौर पुत्र अशर्फी लाल के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 , 376 के अलावा पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था. ​विशेष न्यायालय (पॉक्सो-3), लखनऊ के न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विजय कुमार राठौर को दोषी करार दिया.