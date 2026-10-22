कैंसर पीड़िता नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, पंचकूला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 63 हजार का जुर्माना भी लगाया
पंचकूला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग कैंसर पीड़िता से रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. 63 हजार का जुर्माना भी.
Published : October 22, 2026 at 8:36 AM IST
पंचकूला: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कैंसर पीड़िता 10 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 63 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की कोर्ट ने यह फैसला चार साल पुरानी मामले में सुनाया है.
3 नवंबर 2022 को मामला दर्ज: दोषी बिजेंद्र सिंह पंचकूला सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी निवासी है. मामले में शिकायतकर्ता पीड़िता की मां की शिकायत पर सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने 3 नवंबर 2022 को मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. मामले में सजा पर सुनवाई के दौरान वकील सुखविंदर कौर ने कहा कि दोषी ने बच्ची के साथ कई बार गलत काम किया और उसे जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने अपराध की गंभीरता पर सख्त सजा दिए जाने की मांग की.
कैंसर इलाज के दौरान दुष्कर्म: पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 11 मई 2022 को शिकायतकर्ता के सेक्टर 17 स्थित राजीव कॉलोनी के पुराने घर में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. जबकि बच्ची का चंडीगढ़ पीजीआई में कैंसर का इलाज चल रहा था. इसके बाद जून 2022 में पीड़िता के व्यवहार में बदलाव देखा गया और वह चुप और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी. फिर 13 जून से उसे अधिक रक्तस्राव होने लगा.
पीड़िता ने मां को आपबीती बताई: इसके बाद पीजीआई और जीएमएसएच 16 में स्वास्थ्य जांच के दौरान पीड़िता ने मां को आपबीती बयां की. पीड़िता ने बताया कि बिजेंद्र सिंह ने करीब तीन बार उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने किसी को बताने पर पीड़िता और उसकी छोटी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मामले में दोषी बिजेंद्र सिंह शिकायतकर्ता महिला की बहन का प्रेमी था.
शिकायत वापस लेने को मारपीट का आरोप: शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया की घटना के बाद बहन और बिजेंद्र ने उनके परिवार को धमकाया. वहीं, 3 जुलाई की रात दोनों पर कथित तौर पर उनसे मारपीट करने और शिकायत वापस दिलाने का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए. इसके बाद सात जुलाई की रात भी दोनों पर शिकायतकर्ता के घर पहुंचकर मारपीट करने, दुपट्टा फाड़ने और नाबालिक बेटी के साथ गलत करने की धमकी देने के आरोप हैं.
बेटी से दुष्कर्म पर पिता को 20 साल सजा: पंचकूला जिला अदालत में एक अन्य मामले में बेटी से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में एक सगे पिता को भी 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने दोषी पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने मामले को अत्यंत दुर्लभ मानते हुए यह फैसला सुनाया. मामले में पीड़िता ने ही दोषी पिता के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाए थे कि वह करीब एक साल से उसके साथ गलत काम कर रहा था. कक्षा नौवीं की पीड़ित छात्रा ने बताया कि दोषी पिता परिवार के अन्य सदस्यों की गैर-मौजूदगी में उससे मारपीट कर दुष्कर्म करता था.
मेडिकल जांच में गर्भवती होने की पुष्टि: पीड़िता की मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इस पर महिला थाना पुलिस ने मई 2020 में मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया. इस दौरान करीब तीन वर्ष जेल में रहने के बाद फरवरी 2023 में उसे जमानत मिली. इसके बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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