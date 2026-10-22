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कैंसर पीड़िता नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, पंचकूला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 63 हजार का जुर्माना भी लगाया

PANCHKULA SPECIAL FAST TRACK COURT ( ETV Bharat )

पंचकूला: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कैंसर पीड़िता 10 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 63 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की कोर्ट ने यह फैसला चार साल पुरानी मामले में सुनाया है.

3 नवंबर 2022 को मामला दर्ज: दोषी बिजेंद्र सिंह पंचकूला सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी निवासी है. मामले में शिकायतकर्ता पीड़िता की मां की शिकायत पर सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने 3 नवंबर 2022 को मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. मामले में सजा पर सुनवाई के दौरान वकील सुखविंदर कौर ने कहा कि दोषी ने बच्ची के साथ कई बार गलत काम किया और उसे जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने अपराध की गंभीरता पर सख्त सजा दिए जाने की मांग की.