नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात के दोषी को 20 साल की सजा...10 साल जेल में रहेंगे भाई-भाभी

दोषी की फरार मां के खिलाफ चालान लंबित. गर्भपात कराने के आरोपी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर के विरुद्ध सुनवाई पर हाईकोर्ट का स्टे.

District and Sessions Court, Chittorgarh
जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 2:55 PM IST

चित्तौड़गढ़: विशेष न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-1) चित्तौड़गढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म तथा गर्भपात कराने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल तथा इसके भाई और भाभी को दस-दस साल की सजा सुनाई. अभियुक्त की मां के खिलाफ चालान लंबित है. गर्भपात कराने के आरोपी हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ हाईकोर्ट से सुनवाई पर स्टे है.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने में 22 अप्रैल 2022 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि नाबालिग पुत्री को चित्तौड़गढ़ का मोहर मगरी निवासी सुबराती उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद शरीफ चाय बनाने के बहाने घर से ले गया. यहां नाबालिग के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया. अभियुक्त सुबराती ने पीड़िता के वीडियो बना लिए. इन्हें वायरल करने की धमकी देकर बुलाया और दुष्कर्म किया. इससे पीड़िता गर्भवती हो गई तो परिवार को पता चला. प्रार्थिया ने अभियुक्त सुबराती उर्फ राजू, इसकी मां अंजुम, बड़े भाई सद्दाम और भाभी सिमरन को शिकायत की तो उन्होंने नाबालिग से सुबराती के निकाह का आश्वासन दिया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को आश्वासन देकर घर ले गए और वहां से राजस्थान हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टर से छह माह का गर्भ गिरवा दिया. अपराध छिपाने के लिए साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया. अभियुक्त ने फिर निकाह से भी मना कर दिया.

पीड़िता ने एसपी से शिकायत की. इस पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया.अनुसंधान के बाद पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजन ने 14 गवाह तथा 40 दस्तावेज पेश किए. विशिष्ट न्यायाधीश लता गौड़ ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अभियुक्त सुबराती उर्फ राजू को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 1 लाख 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. सद्दाम व पत्नी सिमरन को 10 वर्ष का कठोर कारावास व हरेक पर 25 हजार जुर्माना लगाया. न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम से पीड़िता को दो लाख रुपए दिलाने का आदेश दिया. सुबराती की मां अंजुम के खिलाफ चालान पेंडिंग है, जो फरार है. राजस्थान हॉस्पिटल के डॉक्टर कामिल हुसैन पर हाईकोर्ट स्टे के चलते सुनवाई नहीं हुई.

