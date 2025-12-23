ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात के दोषी को 20 साल की सजा...10 साल जेल में रहेंगे भाई-भाभी

चित्तौड़गढ़: विशेष न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-1) चित्तौड़गढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म तथा गर्भपात कराने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल तथा इसके भाई और भाभी को दस-दस साल की सजा सुनाई. अभियुक्त की मां के खिलाफ चालान लंबित है. गर्भपात कराने के आरोपी हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ हाईकोर्ट से सुनवाई पर स्टे है.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने में 22 अप्रैल 2022 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि नाबालिग पुत्री को चित्तौड़गढ़ का मोहर मगरी निवासी सुबराती उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद शरीफ चाय बनाने के बहाने घर से ले गया. यहां नाबालिग के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया. अभियुक्त सुबराती ने पीड़िता के वीडियो बना लिए. इन्हें वायरल करने की धमकी देकर बुलाया और दुष्कर्म किया. इससे पीड़िता गर्भवती हो गई तो परिवार को पता चला. प्रार्थिया ने अभियुक्त सुबराती उर्फ राजू, इसकी मां अंजुम, बड़े भाई सद्दाम और भाभी सिमरन को शिकायत की तो उन्होंने नाबालिग से सुबराती के निकाह का आश्वासन दिया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को आश्वासन देकर घर ले गए और वहां से राजस्थान हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टर से छह माह का गर्भ गिरवा दिया. अपराध छिपाने के लिए साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया. अभियुक्त ने फिर निकाह से भी मना कर दिया.

