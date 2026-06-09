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अजमेर में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

जिला न्यायालय, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: शहर की पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराया एवं 20 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने पीड़िता प्रतिकर स्कीम से दोनों पीड़िताओं को 12 लाख रुपए दिलवाने के भी आदेश दिए. विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि 3 जनवरी 2025 को पीड़िताओं के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पिता का आरोप था कि दोनों नाबालिग बहनों को आरोपी बहला फुसलाकर साथ ले गया, जहां दोनों से दुष्कर्म किया. घटना के समय दोनों बहनों में एक की उम्र 16 और दूसरी की 10 वर्ष थी. पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने 9 अप्रैल 2025 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. पढ़ें:नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास