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बरेली : बच्ची को अगवा कर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

बरेली कोर्ट ने मामले में सह-आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है

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बरेली : बच्ची को अगवा कर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:33 PM IST

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बरेली : बरेली कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, इस मामले में शामिल सह-आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. दरअसल, बरेली पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी और सबूतों के चलते अदालत ने यह कार्रवाई की है.

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई. पुलिस की तहरीर के मुताबिक वादी की 12 वर्षीय पुत्री, जो कक्षा 8 की छात्रा थी, 28 दिसंबर 2010 को सुबह करीब 9 बजे स्कूल में अर्द्धवार्षिक परीक्षा देने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी.

काफी खोजबीन के बाद पता चला कि आरोपी ओमकार पुत्र बुद्धीलाल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. बाद में उसे एक अन्य आरोपी रामप्रसाद के घर में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस संबंध में थाना मीरगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए.

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी ओमकार को धारा 363/368 में 3 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास देने की बात भी कही, जबकि सह-आरोपी रामप्रसाद को धारा 368 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस तरह कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर कुल 45 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया.

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