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जांजगीर एसपी कार्यालय में युवक ने खाया जहर, मकान मालिक पर फंसाने का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर शिकायत करने पहुंचा था

युवक जांजगीर में हेल्पर का काम करता है. उसने अपने मकान मालिक पर षड़यंत्र करने और फंसाने की नियत का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक को 9 अप्रैल को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग भी की थी.

जांजगीर चांपा: जिले के SP कार्यकाल के सामने एक युवक ने आत्महत्या करने की नीयत से जहर सेवन कर लिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के मुताबिक युवक मड़वा गांव कर रहने वाला है. फिलहाल उसकी हालत सामान्य है.

जांजगीर एसपी कार्यालय में युवक ने खाया जहर, मकान मालिक पर फंसाने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है शिकायत?

9 अप्रैल 2026 को टीआर साहू ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस में शिकायत की थी कि वह जांजगीर में राजेंद्र राठौर के मकान में रहता है और उसके फेब्रिकेशन दुकान में काम करता है. राजेंद्र राठौर ने युवक की भाभी का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया और फिर 40 लाख रुपये की डाक घर की बीमा हासिल करने के लिए युवक की भाभी को मारने का प्लान बनाया.

युवक के दस्तावेज भी रखे

बीमा की राशि हड़पने का प्लान राजेंद्र राठौर ने युवक को बताते हुए उससे बैंक अकांउट के दस्तावेज भी मांगे. इसी की जांच की मांग के लिए युवक एस पी आफिस पहुंचा और किसी से कुछ चर्चा करने के पहले ही जहर सेवन कर लिया. हालांकि उसके लगाए गए आरोप भी सही है या नहीं इसकी भी जांच अभी जारी है.

इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप ने बताया कि शिकायत पर जांच की जा रही है, अभी उसका उपचार जारी है इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा बयान लिया जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.