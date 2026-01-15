ETV Bharat / state

सड़क दुर्घटना में घायल पुत्र था कोमा में, इधर पिता ने दे दी जान, परिजनों ने बताई ये वजह

गिरिडीह में अधेड़ ने खुदकुशी की है. घटना के पीछे चौंकाने वाली वजह सामने आई है.

Suicide In Giridih
अस्पताल में मृतक के परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 15, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
गिरिडीह: जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हरलाडीह गांव में हृदयविदारक घटना हुई है. गांव में 55 वर्षीय चारो बास्के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है. घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह पड़ोसियों को लगी. जिसके बाद परिजन पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पीरटांड़ थाना की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

घटना को लेकर सदर अस्पताल में मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक चारो बास्के का बेटा बबलू बास्के और नाती तीन दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे. दोनों को काफी चोट लगी थी. जिसके बाद उनका इलाज धनबाद के एक अस्पताल में चल रहा है. बबलू बास्के कोमा में है और इलाज में खर्च बहुत आ रहा है. वहीं चारो बास्के पुत्र के इलाज के लिए पैसों के जुगाड़ में जुटा था, लेकिन आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नहीं हो प रही थी. इससे चारो काफी तनाव में था. इसी तनाव में चारो ने आत्महत्या कर ली.

परिजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राशन कार्ड है, पर आयुष्मान का पता नहीं : मुखिया

वहीं इस संबंध में मुखिया सोमर हेंब्रम ने बताया कि चारो बास्के का पुत्र और नाती घायल है. दोनों का इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. इलाज में काफी अधिक खर्च हो रहा है. पैसों की व्यवस्था में चारो जुटा हुआ था, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी. इसी तनाव में उसने जान दी. हालांकि जब ईटीवी भारत की टीम ने मुखिया से यह पूछा कि मृतक के पुत्र का राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड है या नहीं. इसपर मुखिया ने बताया कि राशन कार्ड तो है आयुष्मान कार्ड की जानकारी उन्हें नहीं है.

मृतक के परिजनों ने बताया है कि पुत्र के इलाज में आ रहे खर्च को लेकर चारो परेशान था. इसी आर्थिक परेशानी के कारण उसने आत्महत्या की है. शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.”-दीपेश कुमार, थाना प्रभारी, पीरटांड़

सड़क हादसे में युवक की मौत

वहीं गिरिडीह के छोटकी खरगडीहा-बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर पेसराटांड़ के पास गुरुवार की दोपहर सवारियों से भरा ऑटो पलट गया. ऑटो पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि युवक का साथी घायल है. वहीं अन्य सवारियों को मामूली चोट लगी है.

