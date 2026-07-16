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कलयुगी पुत्र बना हैवान, स्कूटर बेचने पर पिता को उतारा मौत के घाट

धनबाद में एक युवक ने अपने पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने स्कूटर बेच दिया.

Murder in Dhanbad
मामले की जांच करती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 6:50 PM IST

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धनबाद: बलियापुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने मामूली विवाद में अपने ही पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पिता द्वारा पुरानी स्कूटर और साइकिल बेच दिए जाने से बेटा नाराज था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है.

बलियापुर थाना क्षेत्र के दोलाबड़ पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन के समीप खैरबाड़ी टोला में 28 वर्षीय माथुर गोप ने अपने 55 वर्षीय पिता विनोद गोप की कथित तौर पर लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही बलियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया. साथ ही आरोपी बेटे माथुर गोप को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूर्व पंचायत समिति सदस्य का बयान (ETV Bharat)

सिर पर गंभीर चोट के कई निशान

घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को शव से करीब 30 मीटर दूर सड़क पर खून के निशान मिले. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के कई निशान थे. पूछताछ में ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि पिता की हत्या उनके बेटे ने ही की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पिता और बेटे के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने घर की पुरानी स्कूटर और साइकिल बेच दी थी, जिससे वह नाराज था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में उसने पिता पर लाठी से हमला कर दिया. हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया.

आरोपी नशे का आदी

मौके से मृतक की साइकिल और आरोपी की चप्पल भी बरामद हुई. बाद में जब आरोपी अपनी साइकिल और चप्पल लेने घटनास्थल पर पहुंचा तो ग्रामीणों को उस पर संदेह हुआ. जानकारी के अनुसार आरोपी कभी-कभार मजदूरी करता था और नशे का भी आदी बताया जाता है. मृतक की दो बेटियां हैं, जिनकी शादी पश्चिम बंगाल में हो चुकी है.

वहीं मामले को लेकर बलियापुर थाना के एएसआई अशोक कुमार ने कहा कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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