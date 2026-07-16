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ऑनलाइन गेमिंग की लत का खौफनाक अंजाम! गोरखपुर में भारी कर्ज के चलते युवक ने की जीवनलीला समाप्त

ऑनलाइन गेमिंग की लत का खौफनाक अंजाम! गोरखपुर में भारी कर्ज के चलते युवक ने की जीवनलीला समाप्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता में एक संविदा कर्मी के आत्महत्या का मामला सामने आया है. बुधवार को युवक का शव नगर निगम की गाड़ी में फंदे से लटकता हुआ मिला. खड़ी गाड़ी में शव को लटका देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी. शुरुआती दौर में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मृतक ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और उस पर भारी कर्ज हो चुका था. इसी मानसिक तनाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. ऑनलाइन गेमिंग की लत का खौफनाक अंजाम! गोरखपुर में भारी कर्ज के चलते युवक ने की जीवनलीला समाप्त (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, 20 वर्षीय मुकेश पासवान पुत्र मनोज पासवान नगर निगम में संविदा पर गाड़ी चलाता था. बीते बुधवार की सुबह नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर उसका शव मिला था, जिसमें पेड़ से रस्सी बांधकर फंदा भी लगा था. लोगों ने इसकी सूचना डायल- 112 पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई थी.