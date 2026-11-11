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लखनऊ में पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग युवक ने की आत्महत्या



दरअसल 10 नवंबर की देर रात करीब 3:00 बजे पुलिस को गश्त के दौरान समतामूलक से 1090 चौराहे की तरफ जाने वाली गोमती पुल पर एक लावारिस बाइक खड़ी मिली, जिसकी सीट पर चालू हालत में मोबाइल फोन रखा हुआ था. पुलिस ने जब ई-चालान ऐप के जरिए वाहन का विवरण खंगाला, तो बाइक सआदतगंज के कटरा खुदायार खां निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद जीशान पुत्र शकील की निकली. इसके बाद सआदतगंज पुलिस के जरिए परिजनों से संपर्क साधा गया.



​मंगलवार सुबह परिजन जब थाने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जीशान ने सोमवार देर रात करीब 1:00 बजे अपने बहनोई सैफू को एक वीडियो भेजा था, जिसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था. वीडियो में जीशान ने रोते हुए कहा था कि मैं अपनी सास सीमा, उनके घर वालों और अपनी पत्नी महवर से बहुत परेशान हूं. ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं. ये सभी मुझे मारते-पीटते हैं. मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. मेरी मौत की जिम्मेदार महवर, सीमा, समा, मोहसिन और ससुराल के अन्य लोग हैं.



​वीडियो सामने आने और पुल पर बाइक मिलने के बाद पुलिस ने गोमती नदी में युवक के कूदने की आशंका जताते हुए एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा, कड़ी मशक्कत के बाद ​बुधवार को गोमतीनगर इलाके में रिवर फ्रंट के पास पानी से जीशान का शव बरामद कर लिया गया.



मामले की सूचना पर थाना बाजारखाला इंस्पेक्टर बृजेश सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. एडिसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया की पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो और परिजनों से मिलने वाली लिखित तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.