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बुलंदशहर में युवक ने ससुराल में किया सुसाइड, पत्नी से चल रहा था विवाद, दो साल से मायके में रह रही थी

घटना की जानकारी होते ही युवक के परिजन दिघी गांव पहुंचे और जमकर हंगामा किया. परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है.

परिजनों ने किया हंगामा.
परिजनों ने किया हंगामा. (Photo Credit; Bulandshahr Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 5:48 PM IST

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बुलंदशहर : पहासू थाना क्षेत्र में ससुराल गए युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक का पत्नी से विवाद चल रहा था. पत्नी दो साल से मायके में रह रही थी. पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए युवक ससुराल आया था. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं युवक के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है.

मृतक की पहचान अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कल्याणपुर खेड़िया निवासी ऋषि के रूप में हुई है. ऋषि पिछले दो दिनों से अपनी ससुराल दिघी में रह रहा था. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण उसकी पत्नी प्रीति अपने मायके में ही रह रही थी. मृतक ऋषि के परिजनों की तहरीर पर पत्नी प्रीति, सास राजकुमारी, साली और एक अन्य युवक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है.

रविवार को घटना की जानकारी होते ही ऋषि के परिजन उसकी ससुराल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया. उन्होंने ससुराल वालों पर ऋषि को मारकर फांसी पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि यदि ससुराल वालों ने ऋषि को नहीं मारा तो उनके बिन बुलाए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए क्यों भिजवाया गया. हालात के देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

मृतक ऋषि के बड़े भाई बच्चन ने बताया, हमारा भाई परसों ससुराल दिघी गांव आया था. आज सुबह करीब साढ़े 8 बजे हमारे यहां फोन आया कि तुम्हारे भाई ने फांसी लगा ली, तो इन्हें परिवार को बुलाना चाहिए था. परिवार को बुलाने से पहले शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इन्हें सजा मिलनी चाहिए.

पहासू थानाध्यक्ष अमित कुमार का कहना है कि पति-पत्नी के बीच करीब दो साल से विवाद चल रहा था. पत्नी दो साल से अपने मायके में ही रह रही थी. जिसके चलते पति ऋषि ने सुसराल में सुसाइड कर लिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर ऋषि की पत्नी प्रीति, ऋषि की सास राजकुमारी, साली और एक अन्य युवक के ख़िलाफ़ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. कानून के मुताबिक़ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. परिजनों ने पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप भी लगाए हैं.

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