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सोनीपत में भाभी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी, दीवार और बेड पर लिखे मिले सुसाइड नोट

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में शख्स ने पहले अपनी भाभी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी. उसके बाद खुदकुशी कर ली. घटना सेक्टर-14 के मकान नंबर 1120 की है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा. पुलिस को बेड से सुसाइड नोट भी मिला. दूसरा सुसाइड नोट दीवार पर भी लिखा मिला.

भाभी की हत्या कर शख्स ने किया सुसाइड: सुसाइड नोट में शख्स ने अपने भाई की मौत को हत्या बताया और तीन लोगों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है

सोनीपत में भाभी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी, दीवार और बेड पर लिखे मिले सुसाइड नोट (Etv Bharat)

भाई की हत्या का आरोप: मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महावीर ने पहले अपनी भाभी आशा की तेजधार हथियार से हत्या की और इसके बाद अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. वारदात सेक्टर-14 स्थित मकान नंबर 1120 में हुई. मकान में आशा ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रहती थी, जबकि महावीर अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहता था. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई