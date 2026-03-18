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सोनीपत में भाभी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी, दीवार और बेड पर लिखे मिले सुसाइड नोट

सोनीपत में शख्स ने पहले अपनी भाभी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी. उसके बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुए.

Woman Murder in Sonipat
Woman Murder in Sonipat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 8:00 AM IST

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सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में शख्स ने पहले अपनी भाभी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी. उसके बाद खुदकुशी कर ली. घटना सेक्टर-14 के मकान नंबर 1120 की है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा. पुलिस को बेड से सुसाइड नोट भी मिला. दूसरा सुसाइड नोट दीवार पर भी लिखा मिला.

भाभी की हत्या कर शख्स ने किया सुसाइड: सुसाइड नोट में शख्स ने अपने भाई की मौत को हत्या बताया और तीन लोगों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है

सोनीपत में भाभी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी, दीवार और बेड पर लिखे मिले सुसाइड नोट (Etv Bharat)

भाई की हत्या का आरोप: मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महावीर ने पहले अपनी भाभी आशा की तेजधार हथियार से हत्या की और इसके बाद अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. वारदात सेक्टर-14 स्थित मकान नंबर 1120 में हुई. मकान में आशा ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रहती थी, जबकि महावीर अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहता था. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई

सुसाइड नोट बरामद: मौके से पुलिस को दीवार और बेड पर लिखा सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महावीर ने अपने भाई बीर सिंह की मौत को हत्या बताया है. सुसाइड नोट में उसने अपनी भाभी आशा, उसकी बहन ऊषा और जीजा दिनेश पर बीर सिंह की हत्या के आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि बीर सिंह की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: सोनीपत सेक्टर 27 थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि सेक्टर 14 के मकान नंबर 1120 में दो शव मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर बुजुर्ग महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला, जबकि एक बुजुर्ग का शव मिला. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

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सोनीपत में महिला की हत्या
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सोनीपत में शख्स ने की आत्महत्या
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