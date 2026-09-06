जींद में "शोले" वाला ड्रामा रिपीट, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बोला- "पत्नी से तलाक करवाओ, फिर प्रेमिका से शादी कराओ"
हरियाणा के जींद के सफीदों के बहादुरगढ़ गांव में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया.
Published : September 6, 2026 at 10:58 PM IST
जींद : "शोले" फिल्म का वह सीन तो आपको याद ही होगा, जब वीरू यानी धर्मेंद्र बसंती से शादी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. जींद के सफीदों क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में रविवार को कुछ ऐसा ही फिल्मी अंदाज देखने को मिला. फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पानी की टंकी की जगह करीब 160 फीट ऊंचा मोबाइल टावर था और टावर पर चढ़ा युवक पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है.
मोबाइल टावर पर चढ़ा सुनील : गांव बहादुरगढ़ निवासी करीब 35 वर्षीय सुनील रविवार को अपनी मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसकी मांग है कि पहले उसकी पत्नी से उसका तलाक करवाया जाए और इसके बाद जिस महिला के साथ वह करीब एक साल तक लिव-इन रिलेशन में रहा, उसी से उसकी शादी करवाई जाए. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. बच्चे और ग्रामीण टावर के नीचे जमा हो गए. सूचना मिलने पर सफीदों पुलिस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सुनील से फोन पर बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा.
दो दिन में दूसरी बार टावर पर चढ़ा : सुनील इससे पहले भी शुक्रवार को गांव रत्ताखेड़ा में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. उस समय पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर करीब दो घंटे बाद नीचे उतार लिया था. सुनील का आरोप है कि उस समय उसे लड़की से मिलवाने की बात कही गई थी, जिसके बाद वो टावर से नीचे आया था. सुनील ने पत्रकारों से फोन पर बातचीत में कहा कि उसने पुलिस से अपनी पत्नी से तलाक करवाने और दूसरी महिला से शादी करवाने की मांग की थी. जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह दोबारा टावर पर चढ़ गया.
फोन पर लड़की से भी करवाई बात : मामले को सुलझाने के लिए पत्रकारों ने सुनील की उस महिला से भी फोन पर बातचीत करवाई, जिसके साथ वह करीब एक साल तक लिव-इन रिलेशन में रहने की बात कह रहा है. महिला ने कहा कि सुनील पहले अपनी पत्नी से अपना मामला सुलझाए, उसके बाद ही वह उससे कोई बात करेगी. महिला के अनुसार सुनील की पत्नी उसके खिलाफ केस करवाना चाहती है.
महिला की मां बेटी को लेकर चली गई : महिला सफीदों खंड के ही एक गांव की रहने वाली है. वह करीब एक साल तक सुनील के साथ बहादुरगढ़ में रही थी. बाद में उसकी मां उसे अपने साथ लेकर चली गई. सुनील मजदूरी करता है और उसकी शादी पहले से हो चुकी है. उसके दो बच्चे भी हैं. फिलहाल उसकी जिद है कि उसकी पत्नी से तलाक करवाया जाए और उसे उसकी पसंद की महिला से शादी करने दी जाए. पुलिस की टीम युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी रही.
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