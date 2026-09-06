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जींद में "शोले" वाला ड्रामा रिपीट, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बोला- "पत्नी से तलाक करवाओ, फिर प्रेमिका से शादी कराओ"

जींद : "शोले" फिल्म का वह सीन तो आपको याद ही होगा, जब वीरू यानी धर्मेंद्र बसंती से शादी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. जींद के सफीदों क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में रविवार को कुछ ऐसा ही फिल्मी अंदाज देखने को मिला. फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पानी की टंकी की जगह करीब 160 फीट ऊंचा मोबाइल टावर था और टावर पर चढ़ा युवक पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है.

मोबाइल टावर पर चढ़ा सुनील : गांव बहादुरगढ़ निवासी करीब 35 वर्षीय सुनील रविवार को अपनी मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसकी मांग है कि पहले उसकी पत्नी से उसका तलाक करवाया जाए और इसके बाद जिस महिला के साथ वह करीब एक साल तक लिव-इन रिलेशन में रहा, उसी से उसकी शादी करवाई जाए. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. बच्चे और ग्रामीण टावर के नीचे जमा हो गए. सूचना मिलने पर सफीदों पुलिस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सुनील से फोन पर बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा.

जींद में "शोले" वाला ड्रामा रिपीट (ETV Bharat)

दो दिन में दूसरी बार टावर पर चढ़ा : सुनील इससे पहले भी शुक्रवार को गांव रत्ताखेड़ा में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. उस समय पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर करीब दो घंटे बाद नीचे उतार लिया था. सुनील का आरोप है कि उस समय उसे लड़की से मिलवाने की बात कही गई थी, जिसके बाद वो टावर से नीचे आया था. सुनील ने पत्रकारों से फोन पर बातचीत में कहा कि उसने पुलिस से अपनी पत्नी से तलाक करवाने और दूसरी महिला से शादी करवाने की मांग की थी. जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह दोबारा टावर पर चढ़ गया.